Bei Netflix gibt es wieder ordentlich Nachschub. Im April 2023 wird das Abo-Angebot erneut massiv erweitert, ihr habt also auch nächsten Monat wieder allerhand neue Filme und Serien, die ihr schauen könnt. Zum Beispiel kommen „The Green Knight“ oder The Last Kingdom: Seven Kings Must Die sowie Chupa hinzu.

Netflix April: Diese neuen Filme und Serien kommen dazu

Zu den Highlights zählen Titel wie „The Green Knight“. Der Film von David Lowery („A Ghost Story“) erzählt die klassische Artus-Sage um die Ritter der Tafelrunde auf ungewohnte Art und Weise. Mit dabei sind Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sean Harris und Dev Patel als Sir Gawain.

Hier seht ihr einen Trailer zu The Green Knight:

An der Serien-Front kommen ebenfalls einige neue, vielversprechende Staffeln auf uns zu. Da wäre zum einen „Beef“ mit The Walking Dead-Star Steven Yeun und Ava Wong, die sowohl düster als auch amüsant werden dürfte. Außerdem bekommt auch „Sweet Tooth“ endlich eine zweite Season.

Hier findet ihr die komplette Liste mit allen Netflix-Neuzugängen im April:

1. April

„Ach du Scheiße!“

„The Green Knight“

„Heaven And Hell: Soul Exchange“

„Invisible“

„Jean Seberg: Against All Enemies“

„Jojo’s Bizarre Adventure“: 3. Staffel

„Küss mich Frosch“

„Paw Patrol: Der Kinofilm“

2. April

„War Sailor“

3. April

„Takeover – voll vertauscht“

5. April

„Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now“

„Public Enemy: Das Buch der Offenbarung“

6. April

„Beef“

„Max und die wilde 7“

„Pelikanblut“

7. April

„Bendo“

„Chupa“

„Jusqu’ici Tout Va Bien“

„Kings of Mulberry Street: Let Love Reign“

„Oh Belinda“

„Transatlantic“

8. April

„Divorce Attorney Shin“

„Hunger“

10. April

„CoComelon“: 8. Staffel

12. April

„Als Schwiegermutter einzog“: 2. Staffel

„American Manhunt: Der Anschlag auf den Boston-Marathon“

„Operation: Nation“

13. April

„Boss Baby: Zurück zu den Windeln“: 2. Staffel

„Florida Man“

„Obsession“

14. April

„Königinnen auf der Flucht“

„The Last Kingdom: Seven Kings Must Die“

„Phänomena“

„Queenmaker“

„El Suplente“

15. April

„Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen“

„Lauras Stern und die Traummonster“

17. April

„Oggy Oggy“: 2. Staffel

18. April

„Ein sehr langes drittes Date“

„How To Get Rich“

19. April

„Power Rangers: Once & Always“

„Im Reich der Schimpansen“

20. April

„Diplomatische Beziehungen“

„Tooth Pari: When Love Bites“

21. April

„Boğa Boğa“

„One More Time“

„Rough Diamonds“

„A Tourist’s Guide To Love“

21. April

„Ada Twist“: 4. Staffel

26. April

„El Amor Después Del Amor – Love After Music“

„Bitterer Wodka und süße Küsse“

„Workin’ Moms“: 7. Staffel

27. April

„The Awkward Weekend“

„Immer für dich da“: 2. Staffel – Teil 2

„Die Krankenschwester“

„The Matchmaker“

„Sharkdog“: 3. Staffel

„Sweet Tooth“: 2. Staffel

28. April

„AKA“

Wie immer gilt natürlich auch hierbei, dass sich daran durchaus noch etwas ändern kann. Eventuell verzögern sich Veröffentlichungen, manche Dinge fliegen komplett aus dem Angebot oder ähnliches.

Auf welchen Film oder welche Serie freut ihr euch im April 2023 am meisten auf Netflix? Was schaut ihr euch als erstes an oder worauf wartet ihr noch, was bisher nicht mit dabei war? Schreibt es uns in die Kommentare!