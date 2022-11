Neues Futter für Anime-Fans: Der deutsche Publisher KSM Anime veröffentlicht bald zwei absolute Highlights auf Blu-ray! Neben der Hit-Serie Naruto Shippuden in einer Mega-Box erscheint der Film The Deer King in wenigen Wochen in einer edlen Limited Collector’s Edition.

Zwei prall gefüllte Pakete für Anime-Fans

Widmen wir uns zunächst dem jungen Ninja, der unbedingt Hokage werden will. KSM hat den Wunsch der Fans erhört und veröffentlicht die insgesamt aus 500 Episoden bestehende „Naruto Shippuden”-Serie in drei Komplettboxen, die es wirklich in sich haben und zahlreiche Inhalte bieten.

Enthalten sind neben den ersten 242 Folgen (deutsche Synchro + OmU), die es auf eine überaus stattliche Laufzeit von circa 5440 Minuten (rund 91 Stunden) bringen, ebenfalls zwei Acryl-Aufsteller, ein Artbook, ein Chibi-Schlüsselanhänger und zwei Panoramaposter als physische Extras. Auf den Discs selbst sind darüber hinaus noch eine Bildergalerie, Mini-Clips und Trailer an Bord.

Das hat euer Interesse geweckt?

Auch die Limited Collector’s Edition des Anime-Films „The Deer King“ hat es in sich, vor allem audiovisuell. Dabei erinnert der Titel nicht ganz zufällig an Klassiker von Studio Ghibli („Chihiros Reise ins Zauberland“). Regisseur Masashi Ando wirkte unter anderem an „Prinzessin Mononoke“ mit.

Bei Production I.G („Haikyu!!") inszenierte er das preisgekrönte Anime-Epos, das KSM in wenigen Wochen veröffentlicht. Neben einer schicken Box wird das Produkt ebenfalls verschiedene Extras beinhalten. Hier lässt sich der Publisher jedoch noch nicht in die Karten schauen. Bestätigt sind lediglich eine Bildergalerie und Trailer.

Sowohl „Naruto Shippuden – Collector’s Edition Part 1“ als auch „The Deer King – Limited Collector’s Edition“ erscheinen am 8. Dezember 2022 im Handel.