Naruto – Welche Jutsu besitzt er?

Naruto hat dank des versiegelten neunschwänzigen Fuchses einen immens großen Chakravorrat. Dementsprechend kann er eine Vielzahl von Jutsu nutzen, um seine Gegner zu besiegen. Die wichtigsten Jutsu, die Naruto im Laufe seines Lebens gelernt hat, verraten wir euch hier.

Diese Jutsu hat Naruto in der Hinterhand

Rasengan

Das Rasengan wurde von Narutos Vater erfunden und durch Jiraiya an ihn weitergelehrt. Es benötigt keine Fingerzeichen, um das Rasengang zu formen, dafür aber eine nahezu perfekte Chakrakontrolle. Deshalb brauchte Naruto anfangs einen Doppelgänger, um es zu formen. Zum späteren Zeitpunkt kann er das Rasengan mit dem Fuuton-Element verbinden, um sogar Schäden auf molekularer Zellebene anzurichten.

Sexy Jutsu

Dieses Jutsu hat Naruto in den Anfängen seiner Karriere eher aus Spaß entwickelt. Er verwandelt sich dadurch in eine attraktive, nackte Frau, um vor allem männliche Gegner abzulenken. Doch auch im entscheidenden Kampf gegen Kaguya Ootsutsuki, dem ersten Menschen mit Chakra, verwendet Naruto einen ganzen Harem an nackten Männern zur Ablenkung.

Schattendoppelgänger Jutsu

Naruto hat diese Technik dank einer geheimen Schriftrolle erlernt. Bei dieser Technik teilt Naruto sein Chakra auf und erschafft einen Doppelgänger. Nach der Wiedervereinigung gelangt Naruto an sämtliche Infos, die der Doppelgänger erlangt hat. Dank Kyuubi kann Naruto eine beachtliche Anzahl an Schattendoppelgängern erschaffen.

Kröten rufen

Mit dem Kuchiyose no Jutsu ist es Naruto möglich, die Kröten des Myouboku-Berges zu rufen. Zunächst konnte Naruto nur kleine Kaulquappen und Kröten rufen, doch mit der Zeit war er in der Lage, Gamakichi und Gamatatsu zu rufen. Nach hartem Training gelang es ihm sogar, die riesige Kröte Gamabunta zu rufen.

Sennin Moodo

Die Kröten des Myouboku-Berges haben Naruto außerdem gelehrt, in den Sennin Moodo zu wechseln. Dadurch ist Naruto in der Lage, fremdes Chakra aufzuspüren. Außerdem verbessern sich in diesem Modus seine körperlichen Fähigkeiten.

©1999 by Masashi Kishimoto/ SHUEISHA Inc.

Bijuu Moodo

Nachdem Naruto und Kyuubi Freundschaft schlossen, gewährte der neunschwänzige Fuchsdämon seinen vollständigen Chakravorrat. Dadurch kann Naruto in den Bijuu Moodo wechseln, was ihm erlaubt, das schwarze Gudoudama zu benutzen. Dabei handelt es sich um formbare Masse, die für den Angriff oder zur Verteidigung genutzt werden kann.