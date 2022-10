MontanaBlack verdoppelt 100.000 US-Dollar Geschenk im Online-Casino

MontanaBlack ist für seinen Lifestyle bekannt, von dem viele nur träumen können. Doch auch zwischen teuren Autos und 10.000 Euro in FIFA-Packs, können den Streamer gewisse Geldsummen noch zum Staunen bringen.

So auch die 100.000 US-Dollar, die er von Casino-Streamer Trainwreck geschenkt bekommen hat. Die wurden von Monte prompt in einem Online-Casino eingesetzt und verdoppelt.

MontanaBlack: „Es war der beste Tag meines Lebens“

MontanaBlack zeigt in seinen Stream immer wieder, dass Geldprobleme für ihn ein Fremdwort sind. Fast täglich steckt er tausende Euro in FIFA-Packs und das, ohne mit der Wimper zu zucken. Auch was Casinos angeht, ist Monte recht schmerzfrei. Auf Twitch zeigt er solche Streams zwar nicht mehr, privat scheint er jedoch weiterhin aktiv zu sein.

In einem seiner letzten Stream erzählt er fast nebenbei, dass der englischsprachige Casino-Streamer TrainwrecksTV ihm 100.000 US-Dollar in Bitcoin geschickt hat.

Mit den Worten von Trainwreck, „Mach was draus“, hat Monte das Geld ins Online-Casino mitgenommen und es kurzerhand verdoppelt.

Das ist die verbaute Hardware von MontanaBlack:

Prozessor: AMD CPU Ryzen Threadripper 3970X

Arbeitsspeicher: 128 GB RAM Corsair Dominator

Grafikkarte: 2x NVIDIA RTX 2080 Ti

Festplatte: 3x 2 TB Corsair MP600

Mainboard: AMD TRX40

„Train hat mit einfach 100.000 geschickt, Digga und hat mir geschrieben ‚Mach was draus‘. Und es war der beste Tag meines Lebens, weil ich habs noch verdoppelt. 200K. Einfach für nichts, für geschenkt. Einfach so, Digga. Und ich habs sogar ausgezahlt und nicht wieder verspielt.“

Wer ist TrainwrecksTV?

Der amerikanische Streamer TrainwrecksTV ist bekannt für seine Casino-Streams. Unter anderem dafür erntet er immer wieder herbe Kritik. Er und MontanaBlack kennen sich schon länger. Monte war in seinem Stream zu Gast und seitdem halten die beiden Kontakt. Von dem Geschenk an ihn war Monte dennoch mehr als überrascht.

Mit dem Hype um das Spiel Among Us, hat auch Trainwreck einen starken Anstieg seiner Follower-Zahlen verzeichnen können. Das macht ihn allerdings nicht weniger umstritten.

Schon zu Beginn seiner Karriere wurde TrainwrecksTV von Twitch immer wieder wegen sexistischer Aussagen und Hasstiraden temporär gesperrt.