Monster: Deutscher Synchro-Trailer zur Anime-Serie veröffentlicht

Wie KSM Anime ankündigte, erscheint die Anime-Serie Monster erstmals mit deutscher Synchronisation auf dem Markt. Obwohl der Anime in Deutschland spielt, gibt es erst 19 Jahre nach dem Erscheinen der ersten Folge die entsprechende Sprachausgabe.

Monster: Synchro-Trailer zur deutschen Sprachausgabe

Der Anime umfasst sechs DVD- und Blu-ray-Volumes und ist in jeweils 12 Folgen aufgeteilt. Alternativ könnt ihr den Anime aktuell auf Netflix streamen. Dort gibt es die Serie allerdings nur mit original japanischer Synchronisation und deutschen Untertiteln.

In einem ersten Trailer könnt ihr euch ein Bild von der deutschen Sprachausgabe machen:

In der Videobeschreibung sind alle deutschen Sprecher*innen aufgelistet, die eine Rolle in der Anime-Serie bekleiden werden.

Wann erscheint die Serie? Der Anime ist in unterschiedliche Volumes aufgeteilt, die allesamt schon jetzt bei Animeplanet und Amazon vorbestellt werden können. An folgenden Terminen erscheinen die Volumes:

Bei „Monster“ handelt es sich um eine beliebte Mystery-Thriller-Serie. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Manga-Reihe von Naoki Urasawa, die sich auf 18 Bände beläuft und in einem Zeitraum von 1994 bis 2001 erschienen ist. Der Anime umfasst 74 Episoden und wurde im Jahr 2004 produziert.

Worum geht es in Monster? Kenzo Tenma ist ein japanischer Neurochirurg, der in den 80er-Jahren in einer Klinik in Düsseldorf arbeitet. Er soll reiche Personen bei seinen Behandlungen vorziehen, was ihm gar nicht gefällt. Eines Tages entscheidet er sich, den jungen Tenma zu retten und dafür einem wohlhabenden Politiker die Hilfe zu verweigern.

Kurz nach den Ereignissen wird Tenmas Vorgesetzter getötet. Nach rund neun Jahren ereignen sich wieder mysteriöse Morde, die nach dem gleichen Muster verlaufen. Dadurch gerät Tenma schnell ins Visier der Ermittlungen.