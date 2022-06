Minecraft: OptiFine 1.19 downloaden, was bringt die Mod?

Wenn es um Minecraft geht, ist OptiFine eine der beliebtesten und meist genutzten Modifikationen, die es zu downloaden gibt. Mit jedem Update des Spiels stellt der Entwickler eine neue und verbesserte Version von Optifine zur Verfügung.

Aber was macht diese Mod eigentlich und wo bekommt man sie her, wenn die neueste Version verfügbar ist?

Optifine optimiert und verschönert dein Spielerlebnis!

Wie der Name schon impliziert, besteht die Hauptfunktion von OptiFine darin, Minecraft für die Nutzer und deren Endgeräte zu optimieren. Dies hat Entwickler sp614x durch leichte Veränderungen am Quellcode des Spiels ermöglicht und stellt die fertigen Versionen auf einer eigenen Website zum Download bereit.

Neben dem eher passiven FPS-Boost kommt die Modifikation aber noch mit zahlreichen weiteren Funktionen daher: Am bekanntesten dürfte wohl die hinzugefügte Zoom-Option sein, die es in „Minecraft“ selbst erst seit der Version 1.19 in sehr eingeschränkter Form gibt.

Mit OptiFine werden außerdem zahlreiche neue Grafik-Einstellungsmöglichkeiten hinzugefügt. So ist es möglich die Sichtweite zu erhöhen, die Schattenhelligkeit einzustellen und das dynamische Sichtfeld ausstellen zu können, welches normalerweise dafür sorgt, dass sich das Sichtfeld automatisch während des Sprintens oder Fliegens erweitert.

Auch dass Fackeln oder Glowstone die Umgebung beleuchten, während sie noch in der Hand gehalten, von anderen Spielern ausgerüstet oder gedroppt werden, ist eine Funktion der Mod.

Außerdem wird ein Untermenü für eigene Shader zu „Minecraft“ hinzugefügt. Die Mod selbst hat die GLSL Shaders Mod von karyonix integriert. Es werden aber auch andere Shader erkannt und können ganz einfach über eine Liste in diesem Untermenü ausgewählt werden.

Auch an den Texturen lässt sich mithilfe von OptiFine einiges verändern. Manche Grundfunktionen sind ohne weiteres nur mit der Mod möglich, so wie schöneres Gras oder Schnee. Andere Einstellungen erfordern ein Ressourcenpaket, dessen Texturen sich OptiFine bedienen kann.

Es lohnt sich also auf jeden Fall OptiFine einmal auszuprobieren!