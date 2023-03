Metroid Prime Remastered setzt auf Nintendo Switch neue Maßstäbe! – TEST

Immer im Beast-Mode und manchmal ganz schön verpeilt. Sport-Enthusiast, der die USA liebt und von seiner eigenen Harley träumt. Super Saiyajin im Training, Trophäenjäger an der PlayStation. Bevorzugt Sony-Exclusives, God of War, GTA V und RDR2.

Es scheint fast schon so als hätte man uns hier ein brandneues Metroid-Spiel auf dem Silbertablett serviert, was in uns echt einen Wow-Effekt ausgelöst hat.

Die Levelstrukur mutet nach heutigen Verhältnissen zwar ziemlich einfach und schlicht an, erfüllt aber genau ihren Zweck und ist gut durchdacht. Richtig verwinkelte und ausladende Level wie in vielen heutigen Games dürft ihr demnach zwar nicht erwarten, aber Speicherräume sind in der Regel ohne große Umwege zu erreichen und das Erkunden macht einfach großen Spaß.

Dadurch seid ihr viel mit Backtracking beschäftigt, was durchaus der ein oder andere als nervig empfinden kann. Das hängt ganz von euren Vorlieben ab. Zudem gibt es keine Rücksetzpunkte. Sollte Samus sterben, fangt ihr wieder beim letzten Speicherraum an.

