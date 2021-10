Metroid Dread Boss-Guide: Chozo-Soldat besiegen (Lösung, Hilfe)

Der Chozo-Soldat ist der fünfte Boss, gegen den Samus Aran in Metroid Dread kämpft. Wie ihr siegreich aus diesem Mini-Bossfight geht, erfahrt ihr in diesem Guide.

Metroid Dread Boss-Guide: Chozo-Soldat

Auf dem Planeten ZDR findet ihr mehrere Überbleibsel der alten Chozo-Zivilisation, darunter auch die gefährlichen Chozo-Soldaten. Die mit dem X-Parasiten infizierten Gegner sind euch feindlich gesinnt und treten als Minibosse im Spiel auf. Zum ersten Mal begegnet ihr einem Chozo Soldier in Elun, nachdem ihr den Plasma Beam erhalten habt.

Der Chozo Soldier erfordert sehr gute Reflexe eurerseits und ist ein sehr guter und schneller Nahkämpfer. Dieser Kampf kann durchaus einige Neuversuche benötigen. Aus diesem Grund erklären wir euch, wie ihr den Boss am besten besiegt.

Ihr kämpft öfter gegen diesen Gegner

Insgesamt gibt es fünf Kämpfe gegen Chozo-Soldaten in „Metroid Dread“. Im späteren Spielverlauf stellt ihr euch sogar noch stärkeren Versionen dieses Kriegers gegenüber. Zuerst kämpft ihr jeweils gegen einen schwarzen Soldaten in Elun und Ghavoran, gefolgt von zwei stärkeren, roten Soldaten in Artaria und Hanubia. In Hanubia tritt direkt nach dem roten Soldaten noch ein goldener Elite-Soldat auf.

Die Angriffsmuster bleiben bei allen Gegnerversionen ähnlich, sie zeichnen sich aber durch eine bessere Verteidigung und deutlich mehr Aggressivität aus.

So besiegt ihr den Chozo-Soldaten

Es handelt sich zwar um einen Miniboss, er besitzt aber trotzdem zwei Phasen.

Phase 1

Der Chozo-Soldat tritt als Miniboss auf und muss öfter im Spiel bekämpft werden. © Nintendo

Der Chozo-Soldat ist ein versierter Nahkämpfer und greift mit einem langen Speer an. Dabei bedient er sich zwei unterschiedlichen Angriffen.

Speersprung: Der Chozo-Soldat springt an eine der Wände und stürzt dann vertikal mit seinem Speer auf euch und rammt ihn in den Boden. Diesem Angriff könnt ihr gut ausweichen, indem ihr immer in Bewegung bleibt, wegspringt oder den Flash Shift nutzt.

Der Chozo-Soldat springt an eine der Wände und stürzt dann vertikal mit seinem Speer auf euch und rammt ihn in den Boden. Diesem Angriff könnt ihr gut ausweichen, indem ihr immer in Bewegung bleibt, wegspringt oder den Flash Shift nutzt. Speerstoß: Bei diesem Angriff stürmt der Soldat auf euch zu und attackiert mit einem Horizontalstoß seinem Speer. Hierbei müsst ihr hochspringen und am besten mit dem Flash Shift über den Kopf des Soldaten hinweg ausweichen. Nutzt die Gelegenheit, um ihm dann noch Missiles in den Rücken zu befördern.

Der Soldat ist ein Nahkämpfer und greift mit seinem Speer an. © Nintendo

Den Gegner immer in Beschuss halten: Trefft den Chozo-Soldaten bei jeder Gelegenheit mit Missiles oder dem Charge Beam und bleibt nicht zu lange an einer Stelle stehen. Habt ihr die Storm Missile freigeschaltet, könnt ihr mehrere Raketen auf einmal abfeuern. Ihr könnt diesem Gegner am ganzen Körper Schaden zufügen. Es gibt keine spezielle Schwachstelle, außer sie verfügen über einen Schild.

Schild bietet Konter-Chance: Die Soldaten in Rot und Gold sind zu Beginn des Kampfes mit einem Schild ausgestattet, der sie vor Schüssen von vorne bewahrt. Er lässt sich mit Missiles oder Charge Beam zerstören. Manchmal nutzt der Chozo-Soldat den Schild aber auch für einen Stoßangriff auf kurzer Distanz, bei dem ihr den Melee-Konter ausführen könnt. Dadurch richtet ihr besonders viel Schaden an.

Nach einigen Treffern habt ihr die erste Phase überstanden und der Soldat verwandelt sich durch das X in ein grässliches Ungetüm.

Phase 2

In der zweiten Phase bekommt ihr es mit diesem vom X infizierten Ungetüm zu tun. © Nintendo

In der zweiten Phase nutzt der Chozo-Soldat die gleichen Angriffe wie vorher, agiert aber deutlich schneller und aggressiver.

Einen Unterschied gibt es aber dennoch beim Speersprung:

Hängt der Soldat an der Wand, schießt er mehrere Strahlen von schwarzer Masse auf euch, denen ihr leicht ausweichen könnt. Das kann bis zu drei Mal passieren, bevor er für den Vertikalstoß auf euch springen will. Dazu springt er nun in die Mitte des Raumes und visiert euch nicht speziell an.

Weicht den Wellen aus und landet direkt neben dem Gegner. © Nintendo

Bei der Landung werden nun zusätzlich zwei Wellen am Boden erzeugt, die euch Schaden zufügen können. Springt also über sie hinweg. Dadurch habt ihr etwas weniger Zeit, um den Gegner mit Missiles einzuheizen, ehe er sich zum nächsten Angriff bereit machen kann.

Die Taktik beim Sprungangriff: Sobald ihr seht, dass er sich zu seinem Sprungangriff bereit macht, springt selbst, um bereits den Wellen auszuweichen und landet direkt neben ihm. So könnt ihr direkt weitere Munition auf ihn entladen. Für das Ausweichen könnt ihr auch den Flash Shift nutzen. Merkt euch außerdem, dass ihr vermeiden solltet, in der Mitte des Raumes zu sein.

Ihr müsst die finale Konter-Chance erfolgreich ausführen, um den Kampf zu gewinnen. © Nintendo

Finaler Konter zum Sieg: Habt ihr genug Schaden ausgeteilt, aktiviert sich eine finale Konter-Chance. Diese müsst ihr erfolgreich mit der Y-Taste ausführen, um den Kampf zu beenden und den Chozo-Soldaten das Zeitliche segnen zu lassen. Verpasst ihr die Konter-Chance, geht der Kampf weiter bis ihr nach weiteren Angriffen eine erneute Chance für einen finalen Melee-Konter bekommt.