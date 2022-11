Günstige Games bei MediaMarkt – Welche Spiele lohnen sich am Black Friday?

Die Black Friday Week ist gestartet und damit zahlreiche Angebote bei MediaMarkt. Falls ihr dachtet, es gibt nur am eigentlichen Black Friday die größten Rabatte des Jahres, liegt ihr falsch.

Große Onlineshops wie MediaMarkt starten schon etwas früher durch, um euch etwas mehr Zeit bei der Suche einzuräumen. So könnt ihr schon jetzt ganz entspannt die ganze Woche bis zum eigentlichen Black Friday überlegen, ob und was ihr kaufen möchtet.

Und bei MediaMarkt sind Videospiele ein ganz großes Thema. Hier gibt es jetzt unzählige Produkte im Angebot. Aber keine Sorge! Wir haben euch an dieser Stelle die besten Angebote herausgesucht, damit ihr nicht ewig lang suchen müsst.

Günstige Games in der Black Friday Week

Welche Games lohnen sich in der Black Friday Week? Auf welche Spiele sparen wir bares Geld? Bei diesen Titeln lohnt sich die Überlegung am Black Friday!

Diese PS5-Spiele sind am Black Friday günstiger:

Diese Xbox Series X|S- und Xbox One-Spiele sind am Black Friday günstiger:

Diese Nintendo Switch-Spiele sind am Black Friday günstiger:

Bedenkt bitte Folgendes: Falls ihr zufällig mehrere Konsolen zu Hause rumstehen habt, lohnt sich ein Preisvergleich. FIFA 23 ist mit einem Rabatt von 42% zum Beispiel am günstigsten auf der Xbox One.

Wie lange geht der Black Friday bei MediaMarkt?

Wann startet der Black Friday? Der Black Friday findet in diesem Jahr am 25. November 2022 statt. Der sogenannte Schwarze Freitag fällt immer auf den vierten Freitag im November. Traditionell wird dieser Tag seit den 60ern in den USA einen Tag nach Thanksgiving gefeiert.

Doch die Angebotsphase bei MediaMarkt im Rahmen der Black Friday Week ist bereits gestartet und läuft bis zum 24. November um 20 Uhr. Im Anschluss könnt ihr mit den Angeboten zum eigentlichen Black Friday rechnen.

Ihr müsst also nicht unbedingt bis zum Black Friday warten, um schon jetzt eure Wunschprodukte zu bestellen und dabei bares Geld zu sparen.

Wie viel Prozent Rabatt gibt es am Black Friday?

Wie viel Prozent Rabatt es am Black Friday gibt, ist von Händler zu Händler verschieden.

Bei MediaMarkt könnt ihr aber sicher sein, dass es hohe Rabatte hagelt. Vor allem, wenn ihr im Onlineshop des Händlers unterwegs seid, könnt ihr mit Rabatten auf eine große Anzahl an Produkten aus allen Kategorien rechnen. Schnäppchenjäger dürften also in jedem Fall auf ihre Kosten kommen.