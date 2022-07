Lollipop Chainsaw Remake: abgedrehter Klassiker bekommt Neuauflage

2012 war ein gutes Spielejahr. Hits wie Borderlands 2, Diablo III, Dishonored oder Far Cry 3 erblickten das Licht der Welt und begeisterten unzählige Spieler*innen. Ein Titel konnte dennoch auf spezielle Weise aus der Masse herausstechen: Lollipop Chainsaw.

In dem Hack ‘n’ Slash von Kult-Entwickler SUDA51 stellt ihr euch in der Rolle von Juliet, einem knapp bekleideten High-School-Cheerleader, mithilfe einer Kettensäge und dem abgetrennten Kopf eures Lovers Horden von Untoten entgegen, um eure Schule und letztlich auch die Welt zu retten.

Das spielte sich genauso abgefahren wie es klingt und wurde in kurzer Zeit zu einem Kult-Klassiker. Da das Spiel damals nur für PS3 und Xbox 360 erschien, ist es heute nur schwer nachzuholen. Das soll sich demnächst aber endlich wieder ändern.

Anlass der Ankündigung war das zehnte Jubiläum von „Lollipop Chainsaw“. Entwickelt wird das Remake dabei von Dragami Games, deren CEO Yoshimi Yasuda ist. Das Team besteht wohl aus einigen Mitarbeiter*innen, die auch am Original beteiligt waren. Der Release des Spiels ist für 2023 geplant.

Das Projekt ist laut Yasuda entstanden, weil es den Entwickler*innen von damals am Herzen liegt:

„Wir, die ursprünglichen Entwickler von Lollipop Chainsaw, betrachten das Spiel als sehr wertvoll für uns und wollten es nicht in der Schwebe lassen, wo Spieler, die es spielen wollen, es nicht tun können. Daher haben wir das geistige Eigentum an Lollipop Chainsaw von Kadokawa Games erworben und beschlossen, ein Remake zu entwickeln. Wir haben uns bereits mit Warner Bros. wegen der Entwicklung in Verbindung gesetzt und werden von ihnen bei diesem Vorhaben unterstützt.“