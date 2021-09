Der erste Teil von Life is Strange erschien in fünf Episoden über das Jahr 2015 verteilt. Bereits ein Jahr danach begannen Legendary Digital Studios und dj2 Entertainment mit den Planungen für eine Serienadaption. Nun wurde bekannt, dass der Singer-Songwriter Shawn Mendes für die passende Musik zuständig ist.

Life is Strange-Serie: Musik stammt von Shawn Mendes

Mendes und sein Geschäftspartner Andrew Gertlers haben gemeinsam die Produktionsfirma Permanent Content gegründet, die nun engagiert wurde, um für die passende musikalische Untermalung der Serie zu sorgen. Den neuen Executive Producer kennt man bereits aus den Charts durch Lieder wie „Stitches“ oder „There’s Nothing Holdin‘ Me Back“.

Nächstes Jahr erscheint die Remastered Collection, mit der ihr „Life is Strange“ nachholen könnt. © Square Enix

Außerdem wird künftig auch Anonymous Content an der Adaption von „Life is Strange“ mitarbeiten. Die Firma war in der Vergangenheit bereits an Werken wie „13 Reasons Why“ beteiligt.

Fans der Reihe können sich also nicht nur auf das neue Spiel Life is Strange: True Colors freuen, das am 10. September erscheint, sondern auch auf den Fortschritt bei der Serienproduktion. Wann diese erscheint, ist allerdings noch nicht bekannt.

Wie das Leben so spielt: Darum geht’s

Der Adventure-Titel von Square Enix eignet sich durch die vielen Dialoge und den Fokus auf Storytelling besonders gut als Vorlage für eine TV-Serie. Im ersten Teil geht es um die Fotografie-Schülerin Max Caulfield, die ihre Zeit auf der Blackwell Academy beginnt und damit in ihre Heimatstadt zurückkehrt.

Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Chloe Price und der neuentdeckten Kraft, die Zeit zurückdrehen zu können, wollen sie das Geheimnis um eine verschwundene Mitschülerin aufdecken. Dadurch verstricken sich die beiden in eine Angelegenheit, die größere Konsequenzen nach sich zieht, als sie zunächst vermutet haben.