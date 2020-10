Layers of Fear 2 jetzt komplett kostenlos im Epic Games Store!

Nachdem es in der letzten Woche den Horrorschocker Amnesia: A Machine for Pigs gab, wird es auch in dieser Woche schön gruselig im Epic Games Store, um dem nahenden Halloween-Fest zu frönen.

Ihr habt jetzt die Möglichkeit, den einzigartigen Psychohorror von Entwicklerstudio Bloober Team und Publisher Gun Media zu erleben – und das vollkommen gratis! Layers of Fear 2 wird ab sofort für eine Woche kostenlos angeboten, ihr solltet also nicht warten und euch das Spiel umgehend sichern!

Ab sofort bis zum 29. Oktober (um 16:00 Uhr) gibt es zwei Spiele kostenlos im Epic Games Store. Das Augenmerk liegt auf „Layers of Fear 2“, einem psychologischen Horrorspiel, das in der Ego-Perspektive auf Story und Exploration setzt. Es kostet regulär 24,99 Euro im Epic Games Store.

Inhaltlich schlüpfen die Spieler in die Haut eines Hollywood-Stars, der von einem mysteriösen Regisseur gerufen wird. An Bord eines Überseedampfers soll dieser in die Hauptrolle eines Films mitspielen, seinem ganz eigenen Film, wie es scheint. Die Grenzen verwischen und es ist unklar, was Wahrheit und Fiktion ist.

Obendrauf gibt es noch einen Titel, der sogar direkt mit Halloween zu tun hat. Und zwar Costume Quest 2 von Double Fine und Majesco Entertainment. Das Spiel kostet regulär 12,99 Euro.

Hier gilt es, Landschaften zu erkunden, neue Kostüme anzuziehen und eure Kraft als Hallo-Krieger zu entfesseln. Eure Kraft setzt ihr gegen Hygiene besessene Bösewichte ein. Denen hauen wir mal ordentlich Dreck um die Ohren!