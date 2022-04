Kirby und das vergessene Land: Alle Codes für Gratis-Geschenke von Waddle Dee in der Übersicht

Mit Kirby und das vergessene Land hat es der rosa Knautschball der Herzen endlich geschafft: Das erste, vollständige 3D-Abenteuer von Kirby entführt euch in eine verlassene Welt voller Ruinen, Gefahren und jeder Menge Sammelkram.

Damit ihr bei der Rettung der Waddle Dees auch gut gestärkt seid, braucht ihr nicht nur eine Menge Sternmünzen und seltene Steine, sondern auch ganz viel Futter: Kirby kämpft nämlich nur mit voller Stärke, wenn sein Magen mit leckerem Essen gefüllt ist.

Kirby und das vergessene Land: Sternmünzen, Seltene Steine und mehr dank Geschenkcodes

Sowohl Sternmünzen als auch Maxim-Tomaten und Auto-Stopf-Torten findet ihr zwar regulär im Spiel, aber manchmal braucht es eine kleine Portion extra und da kommen die zahlreichen Geschenkcodes wie gerufen.

In der Waddle-Dee-Stadt, dem zentralen Hub des knuffigen Plattformers, gibt es nämlich einen Lieferdienst. Der wird von einem freundlichen Waddle Dee geleitet, der euch im Austausch gegen die richtigen Codes mit hilfreichen Items zuschüttet.

Einige dieser Codes findet ihr gut versteckt in Waddle-Dee-Stadt, andere wiederum teilte Nintendo in der letzten Zeit in den sozialen Medien. Damit ihr die Kanäle des japanischen Unternehmens nicht nach den Codes durchsuchen müsst, haben wir für euch eine praktische Übersicht parat:

Geschenkcodes: Belohnungen: FIRSTPASSWORD 100 Sternmünzen KIRBYSTORY 300 Sternmünzen THANKYOUMETAKNIGHT 3 Seltene Steine BRAWLINGCOLOSSEUM 500 Sternmünzen + 1 Angriff+ CLEARDEMO 300 Sternmünzen KIRBYTHEGOURMET 1 Seltener Stein + 1 Auto-Stopfer-Torte NEWADVENTURE 300 Sternmünzen + 1 Seltener Stein MOUTHFULMODE 100 Sternmünzen + 1 Auto-Stopfer-Torte KIRBYMICROSITE 150 Sternmünzen + 1 Angriff+ THANKYOUKIRBY 1.000 Sternmünzen + 1 Seltener Stein KIRBYNEWSDESK 150 Sternmünzen + 1 Energy Drink KIRBYGAMESTOPCAN 150 Sternmünzen + 1 Maxi-Tomate KIRBYADVENTURECALI 300 Sternmünzen + 4x Nahrung GAMENEWS 1 Seltener Stein ADVENTUREGUIDE 1 Seltener Stein

Mit Sternmünzen könnt ihr euch allerhand Dinge in Waddle-Dee-Stadt kaufen, seltene Steine sind für das Upgraden eurer Fähigkeiten zuständig und dann gibt es noch Futter, mit dem ihr eure Lebensleiste wieder auffüllt und temporäre Verbesserungen. Wir wünschen viel Spaß beim Einlösen!