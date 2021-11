GTA Trilogy bei Otto kaufen: Wann bekomme ich meine physische Version?

Der offizielle Release der GTA Trilogy erfolgt zwar am 11. November 2021, die physische Version erscheint allerdings erst einige Wochen später. Möchtet ihr die Trilogy mit den drei Neuauflagen in physischer Form in euren Händen halten, müsst ihr euch noch bis zum 7. Dezember gedulden. Dann erscheint „GTA Trilogy“ für Xbox Series X/S und Xbox One, Nintendo Switch sowie PlayStation 4. Eine PS5-Version wird es nicht geben. Spielen könnt ihr auf der PlayStation 5 aber natürlich dennoch, da die PS4-Version auch auf der PS5 dank Abwärtskompatibilität spielbar ist.

Möchtet ihr „GTA 3“, GTA: Vice City und „GTA: San Andreas“ also nicht nur in digitaler Form besitzen, könnt ihr euch das Remaster ab sofort auch im Onlineshop von Otto vorbestellen. Geliefert wird euch die Spielesammlung laut dem Onlinehändler pünktlich zum Release der physischen Version am 7. Dezember.

