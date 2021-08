GTA Online: Schiffswrack an der Küste gesichtet & neues Fahrzeug Karin Sultan RS Classic

Auch wenn man sich heutzutage auf viele Dinge nicht mehr zu hundert Prozent verlassen kann, eines ist sicher: ein wöchentliches Update zu GTA Online. Rockstar veröffentlicht auch über acht Jahre nach dem Release von „GTA 5“ noch immer regelmäßig neue Inhalte zu dem Multiplayer-Modus. Zu dem beliebtesten Content gehören frische Straßenboliden in allen denkbaren (und teilweise total abgedrehten) Variationen.

Karin Sultan RS Classic

Das Sommer-Update zu „GTA Online“, auch unter dem Namen Los Santos Tuners bekannt, liefert zwar weniger abgedrehte Fahrzeuge, dafür aber eine Vielzahl. In dieser Woche steht bei Southern San Andreas Super Autos die „komplett überdrehte Tuningmaschine“ Karin Sultan RS Classic im Rampenlicht. Alle Fahrzeuge, die bislang im Rahmen des Updates erschienen sind, haben wir euch in diesem Beitrag aufgelistet.

Das Fahrzeug könnt ihr bei eurem Händler des Vertrauens für $1.341.750 beziehungsweise $1.789.000 kaufen. Möchtet ihr die Fortbewegungsmaschine zum günstigeren Einkaufspreis erwerben, müsst ihr allerdings erst einmal eure Reputation erhöhen. Das Reputations-System schaltet ihr durch eine Mitgliedschaft im LS Car Meet frei, die euch 50.000 GTA$ kostet.

LS-Car-Meet-Mitglieder, die vier Tage in Folge unter den ersten zwei in der Verfolgungsserie landen, erhalten aktuell außerdem einen Annis Euros, den sie anschließend nach Lust und Laune modifizieren können.

Doch Mitglieder erhalten sogar noch mehr Benefits. So können neue Fahrzeuge auf der Teststrecke im LS Car Meet kostenlos ausprobiert werden. Zur Verfügung steht der neue Sultan RS Classic, der demnächst erscheinende Übermacht Cyper und der Obey Tailgater S.

Last but not least könnt ihr im Casino von Los Santos als Podiumsfahrzeug den zweitürigen Rallye-Wagen Vapid GB200 gewinnen. Habt ihr weniger Glück, winken immerhin noch Geld, Kleidung, RP, Snacks und mehr. Bedenkt, dass ihr einmal am Tag kostenlos am Glücksrad drehen könnt, um schließlich das begehrte Fahrzeug in eure Garage überführen zu können.

© Rockstar Games

Besser euer Konto mit doppelten und dreifachen Boni auf

Seid ihr gerade knapp bei Kasse und möchtet euren Kontostand aufbessern, empfehlen wir euch in dieser Woche Kundenaufträge in der Autowerkstatt zu erledigen. Dafür erhaltet ihr aktuell doppelte GTA$ und RP. Das gleiche gilt für Kontaktmissionen von Lester sowie für ausgewählte Stuntrennen. Noch lukrativer entlohnt werden Leibwächter und Mitarbeiter. Denn in dieser Woche werden die Gehälter verdreifacht.

Schiffswrack an der Küste

Rockstar hat eine neue Schatzsuche in GTA Online verbaut:

„Schatzsucher und Touristen berichten von der Sichtung eines Holzboots, das an der Küste angespült wurde. Das Wrack soll angeblich einen Schatz und einige Stoffteile beherbergen. Kombiniert man sieben dieser Stoffteile, erhält man eine Montur aus einer längst vergangenen Zeit. Die Position des Wracks ändert sich aufgrund der Gezeiten täglich. Falls ihr es auf eurer Reise entdeckt, solltet ihr unbedingt nach einer Truhe mit Beute suchen.“

Täglich kann nur ein Schiffswrack entdeckt werden. Im Abschnitt „Tägliche Sammelobjekte“ im Interaktionsmenü könnt ihr nachsehen, ob ihr das heutige Schiffswrack gefunden habt.

Rabatte

Ihr habt Angst davor, beim Car Meet in einer alten Rostlaube aufzutauchen? Bringt eure Sammlung auf Vordermann – dank eines Rabatts von 30 Prozent auf den Vapid Dominator GTT sowie 40 Prozent auf ausgewählte weitere Fahrzeuge. Alle Bunker kosten nur die Hälfte, ihre Verbesserungen sind diese Woche um 40 Prozent reduziert.



Unten findet ihre eine komplette Übersicht über alle Rabatte.



Fahrzeuge:

Vapid Dominator GTT – 30 % Rabatt

Bravado Halbkettenfahrzeug – 40 % Rabatt

Dinka Verus – 40 % Rabatt

Pegassi Tezeract – 40 % Rabatt

Dewbauchee Specter – 30 % Rabatt



Immobilien und Renovierungen:

Alle Bunker – 50 % Rabatt

Bunker-Verbesserungen und -Modifikationen – 40 % Rabatt

Boni und Vorteile mit Prime Gaming

„GTA-Online“-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 100.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.



Zusätzlich erhalten Prime-Gaming-Mitglieder exklusive Rabatte wie 35 Prozent auf den Obey Tailgater S sowie satte 80 Prozent auf den Vapid Flash GT.