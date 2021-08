GTA Online: Neues Fahrzeug Emperor Vectre ab sofort verfügbar

Ab sofort steht in GTA Online ein neues Fahrzeug zum Kauf zur Verfügung, das im Rahmen des Los Santos Tuners-Updates in den Multiplayer zu GTA 5 integriert worden ist. Der Emperor Vectre kann bei Legendary Motorsport für das nötige Kleingeld erworben werden. Eine Liste mit allen neuen Fahrzeugen der letzten Wochen findet ihr übrigens in diesem Beitrag.

GTA Online: Pfister Growler erscheint nächste Woche

Außerdem gibt es schon jetzt einen Ausblick auf den neuen Wagen der nächsten Woche. Denn der unveröffentlichte Pfister Growler, der Dinka Jester RR sowie der neue Emperor Vectre stehen nun für Testfahrten im LS Car Meet bereit. Macht euch also selbst ein Bild von den Straßenboliden und entscheidet dann, wo ihr eurer schwer verdientes Geld investieren möchtet.

Damit sich euer virtuelles Bankkonto bei der Maze Bank nach dem Kauf wieder füllt, empfehlen wir euch in dieser Woche vor allem die Verfolgungsserie und den Modus Belagerungszustand zu spielen. Schließlich erhaltet ihr hier doppelte GTA& und RP. Vergesst zudem nicht, dass ihr in dieser Woche zum letzten Mal die Chance habt, euch die LS-Customs-Jacke zu sichern, indem ihr einfach im LS Car Meet auftaucht. Alle Mitglieder des LS Car Meet, die bis zum 18. August Reputationsstufe 20 erreichen, erhalten außerdem 250.000 GTA$.

© Rockstar Games

Neuer Raubzug: Der Lost-Auftrag

Reichen euch doppelte Boni einfach noch nicht, dann solltet ihr euch unbedingt den neuen Raubzug anschauen, der ab sofort an der Jobtafel in der Autowerkstatt eures Vertrauens verfügbar ist.

„Der Lost MC sitzt auf einer Goldmine und ihr habt Anspruch auf euren Anteil. Verpasst ihnen einen ordentlichen Dämpfer, indem ihr ihr ertragreiches Methamphetamin-Geschäft zerschlagt und damit einen Batzen Geld verdient. Sammelt vorab Informationen, stehlt einen Truck, um eure Sprengladung zu transportieren, und zersprengt die gesamte Operation in alle Himmelsrichtungen. “

Das neue Podiumsfahrzeug am Glücksrad

Geld benötigt ihr beim Glücksrad im Casino von Los Santos zwar nicht, dafür aber das sprichwörtliche Glück. Als Hauptgewinn winkt dieses Mal der Pampadati Michelli GT, ein italienischer Import, „unter dessen Haub eine ganze Menge wütender Pferde lauern.“

Als Car-Meet-Mitglied könnt ihr ebenfalls ein Preisfahrzeug gewinnen: den Karin Futo GTX. Dafür müsst ihr aber in Folge drei Springts gewinnen.

Rabatte

Alle Executive-Büros sind weiterhin um 50 Prozent reduziert. Außerdem sind diese Fahrzeuge zu günstigeren Preisen erhältlich:

Lampadati Tigon – 30 % Rabatt

Mammoth Squaddie – 30 % Rabatt

RO-86 Alkonost – 30 % Rabatt

Vapid Ellie – 40 % Rabatt

Grotti Itali GTO – 40 % Rabatt

Boni und Vorteile mit Prime Gaming

GTA-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 100.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.



Zusätzlich können Prime-Gaming-Mitglieder die Autowerkstatt in Strawberry bis zum 18. August kostenlos erhalten und genießen exklusive Rabatte wie 50 Prozent auf den Rennwagen Benefactor BR8 und 80 Prozent auf die Coquette BlackFin. Mitglieder von Prime Gaming, die die Autowerkstatt in Strawberry zum Vollpreis erwerben, erhalten innerhalb von 72 Stunden nach dem Kauf 100 Prozent des Preises zurückerstattet.