GTA Online: Sichert euch das Go-Kart Dinka Veto Classic für kurze Zeit kostenlos!

In GTA Online könnt ihr euch ab sofort ein Go-Kart sichern, ohne dafür den regulären Verkaufspreis zahlen zu müssen. Dabei handelt es sich um die Community-Belohnung für die Heist-Herausforderung, die im letzten Monat bestritten wurde. Die Challenge bestand daraus Raubüberfälle in „GTA Online“ durchzuführen und damit der GTA-Online-Community zu helfen, die Marke von 1 Billion GTA$ zu erreichen. Diese Herausforderung war letztendlich erfolgreich, weshalb ihr euch in den nächsten Tagen in das Spiel einloggen solltet.

Dieses Fahrzeug gibt es in GTA Online jetzt gratis

© Rockstar Games

Habt ihr ebenfalls einen Heist erfolgreich durchgeführt, winkt euch die Panther-Collegejacke als Dank für eure Mühen.

Als Belohnung für die erfolgreiche Challenge haben zudem alle Spieler, die zwischen dem 18. und 20. Dezember spielen, die Möglichkeit sich bei Southern San Andreas Super Auto den neuen Dinka Veto Classic zu sichern – völlig kostenlos und er verbleibt zudem dauerhaft in eurem Besitz. Holt euch den Veto Classic an diesem Wochenende, bevor er ab dem 21. Dezember in den freien Verkauf für 895.000 GTA-Dollar geht.

© Rockstar Games

„Versetzen Sie sich zurück in die gute alte Zeit, in der sie Kindergeburtstag auf der Kartbahn gefeiert haben. Der Zigarettenrauch, die gebrochenen Schienbeine, die seltsam schimmernde Limo, von der ein paar Kinder blind geworden sind. War das nicht himmlisch? Tja, das ist Ihre Gelegenheit, diese Erinnerungen völlig unbeaufsichtigt auf der Autobahn wiederzubeleben.“

Neue Rabatte in GTA Online

Weiterhin dürft ihr euch in dieser Woche auf die folgenden Rabatte in „GTA Online“ freuen.

Penthouse – 35 % Rabatt

Penthouse-Anpassungen – 35 % Rabatt

Grundrisse und optionale Erweiterungen wie Lounge, Medienzimmer, Spa, Bar- & Partybereich, privater Croupier, Büro, zweites Schlafzimmer, Garage

Farben

Muster

Fahrzeuge – 35 % Rabatt

Vysser Neo

Överflöd Imorgon

Obey 8F Drafter

Lampadati Tigon

Prime Gaming

„GTA-Online“-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Social Club bis zum 13. Dezember erfolgreich mit Prime Gaming verknüpft haben, erhalten kostenlosen Zugriff auf das Sonar für die Kosatka sowie 200.000 GTA$ nur fürs Spielen in dieser Woche. Alle aktiven Prime-Gaming-Mitglieder, die das Sonar zum Vollpreis erwerben, erhalten eine vollständige Rückerstattung innerhalb von 72 Stunden nach dem Kauf.

Zusätzlich erhalten Prime-Gaming-Mitglieder exklusive Rabatte: In dieser Woche gibt es 70 Prozent auf den Benefactor Krieger und 80 Prozent auf den Pegassi Tezeract.

Das Preisfahrzeug der Woche: der Pegassi Osiris

Sobald ihr den Sand von Cayo Perico zwischen euren Zehen entfernt habt, solltet ihr in der Lobby des Diamond Casino & Resort vorbeischauen und einmal täglich am Glücksrad drehen, um GTA$, RP, Kleidung oder verschiedene Geheimpreise zu gewinnen. Der Hauptpreis der Woche ist ein Symbol für Reichtum, Maß- und Hemmungslosigkeit: der Pegassi Osiris.