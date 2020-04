Das im vergangenen Jahr veröffentlichte Glücksspiel-Update zu GTA Online gibt euch unter anderem die Möglichkeit am Glücksrad in der Lobby des Casinos von Los Santos satte Gewinne abzustauben. Neben GTA-Dollar, Jetons, Kleidung und mehr könnt ihr mit besonders viel Glück sogar ein Auto (oder ein Motorrad) gewinnen – auch wenn die Chancen dafür ziemlich gering sind.

„Was sagen Sie da? Der Karin Sultan war schon ein Klassiker? Das mag ja sein, aber Sultan Classic ist sowohl Weiterentwicklung als auch Nostalgie. So etwas wie die reine Essenz des oktangetriebenen, viertürigen Rennwagens. Wie eine Zeitreise zurück in die späten 90er, als die Frisuren schlimm, die Filme gut und Bandenkriege überall waren und als die Sitcoms, die Sie heute online streamen, noch im Fernsehen liefen. Steigen Sie ein, fahren Sie los und bereuen Sie nichts.“

© Rockstar Games

Der neue Gewinn am Glücksrad

Welches Gefährt ihr im Casino gewinnen könnt, ändert sich jede Woche aufs Neue. In dieser Woche steht die sportliche Limousine Karin Sultan Classic auf dem Podium (Preisfahrzeug). Regulär könnt ihr das Fahrzeug im Spiel bei Southern San Andreas Super Autos für $1.718.000 erwerben.

Hinweis: Habt ihr das Diamond-Casino-Raubüberfallfinale als Anführer mit diesem Fahrzeug abgeschlossen, könnt ihr es zum Einkaufspreis von 1.288.000 GTA-Dollar freischalten.

Mit diesem Trick gewinnt ihr am Glücksrad

Es gibt in „GTA Online“ einen Trick, um am Glücksrad mit hoher Wahrscheinlich das Podiumsfahrzeug abzustauben. Wie das funktioniert, erklären wir euch in diesem Beitrag:

Der Karin Sultan Classic in GTA Online

Der Karin Sultan Classic fungiert als klassischer Vorgänger des ursprünglichen Sultans und ist gleichzeitig ein HD-Modell, das der 3D-Version desselben Autos entspricht. Es hat zwei Hauptinspirationen: den Suburu Impreza GC8 und den Mitsubishi Lancer Evolution I.

Das Fahrzeug nimmt ein traditionelles Design an, behält aber die viertürige Aufteilung und das sportliche Erscheinungsbild des ursprünglichen Sultans bei. Es hat rechteckige Lichter und standardmäßig einen Spoiler. Das Fahrzeug ist in einer Primärfarbe lackiert, die Spiegelflügel sind in Sekundärfarbe lackiert. Der Innenraum ist derselbe, der auch beim Sultan verwendet wird, jedoch mit dem Karin-Logo auf der Hupe des Lenkrads.

Zu erwerben bei: Southern San Andreas Super Autos

Southern San Andreas Super Autos Preis: $1.718.000 (1.288.000 Einkaufspreis)

© Rockstar Games