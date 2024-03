GTA Online: Einsatzfahrzeug Gauntlet Interceptor freischalten, Kaufpreis & alle Infos im Überblick

Im Rahmen des großen Chop Shop Updates für GTA Online hat Rockstar Games am 7. März gemeinsam mit dem Story-Update Der Cluckin‘-Bell-Überfall das Einsatzfahrzeug Bravado Police Gauntlet Interceptor für alle Plattformen freigeschaltet.

Der Gauntlet Interceptor ist ein 2-türiges Polizei-Muscle-Car, dass bereits in dem Trailer zu GTA 6 gesichtet wurde und somit als wiederkehrendes Fahrzeug bestätigt ist.

Das Fahrzeug sieht aus wie eine Polizeivariante des Gauntlet Hellfire, mit Stahlrädern, mehreren Lichtbalken und Polizeiausrüstung im Inneren. Dazu gehören zum Beispiel zwei Schrottflinten, die zwar gut von außen zu erkennen sind, allerdings nicht genutzt werden können.

Das Design des Bravado Police Gauntlet Interceptor basiert auf einem echten 2018er Dodge Challenger Demon, einem Chevrolet Camaro der fünften Generation sowie einem Ford Mustang der sechsten Generation.

Gauntlet Interceptor: Offizielle Beschreibung von Rockstar Games:

„Im Leben jeder mittleren Führungskraft mittleren Alters kommt der Zeitpunkt, an dem nicht mal mehr ein Muscle-Car hilft. Wenn es so weit ist, bleibt Ihnen nur eine Wahl: das Muscle-Car für Cops. Glückwunsch, Rekrut, denn in den kommenden Jahren werden Sie sich eine endlose Verfolgungsjagd mit ihrem abnehmenden Selbstwertgefühl liefern.“