GTA Online: Drag-Rennen mit manueller Schaltung sollen bald kommen

Mitte Dezember hat Rockstar Games das umfangreiche Chop Shop Update zu GTA Online veröffentlicht, das neben neuen Fahrzeugen außerdem weitere Immobilien in Form von verschiedenen Schrottplätzen im Gepäck hat. Damit einhergehend stehen euch ab sofort zudem frische Missionen zur Verfügung, für die ihr spezielle Autos stehlen müsst.

Neben vielen kleineren Neuerungen und Verbesserungen scheint Rockstar Games für die kommenden Monate aber weitere Inhalte geplant zu haben, die bislang noch unter Verschluss gehalten werden.

GTA Online: Auto-Fans bekommen bald Drag-Rennen

Wie Dataminer jetzt herausgefunden haben, sollen in Zukunft Drag-Rennen via Drip Feed zu GTA Online hinzugefügt werden.

Damit bekommen Spieler nach den speziellen Drift-Rennen, die ebenfalls im Rahmen des Chop Shop Updates veröffentlicht wurden, eine weitere Art an Rennen zur Verfügung gestellt, um alles aus ihren Boliden herauszuholen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Was sind Drag-Rennen? Drag-Rennen sind Motorsportwettbewerbe, bei denen Fahrzeuge auf einer kurzen Strecke mit gerader Streckenführung um die Wette fahren. Diese Rennen finden oft auf speziell dafür angelegten Strecken oder auf abgesperrten Straßen statt.

Der Name „Drag“ stammt von der Idee, dass die Rennen oft auf einer geraden Strecke stattfinden, wo die Fahrzeuge gegeneinander antreten, indem sie möglichst schnell beschleunigen, um als Erster die Ziellinie zu überqueren.

Wie funktionieren die Drag-Rennen? In der Regel besteht ein Drag-Rennen aus zwei Fahrzeugen, die an einer Startlinie stehen und gleichzeitig starten. Die Strecke ist normalerweise nur etwa einen Viertelmeilenlauf (402 Meter) oder seltener einen Achtelmeilenlauf (201 Meter) lang. Das Ziel ist es, die maximale Geschwindigkeit so schnell wie möglich zu erreichen, oft in weniger als 10 Sekunden.

Wie bereits bestätigt wurde, müsst ihr bei den kommenden Drag-Rennen in GTA Online manuell schalten. Hierbei kommt es auf das richtige Timing und ein gutes Geschick an. Denn wer nicht perfekt in den nächst höheren Gang schaltet, der verliert wertvolle Zeit, die der Konkurrent zu seinem Vorteil nutzen kann.

© Rockstar Games/RandomWeirdThings 248

Zu Beginn eines Rennens müsst ihr innerhalb eines Minispiels eure Reifen aufwärmen, um für den Start mehr Traktion und somit auch besseren Grip zu erhalten. Extra für die neuen Drag-Rennen hat Rockstar eine entsprechende Anzeige eingebaut, die in der rechten unteren Bildschirmhälfte platziert wurde. Hier muss der Zeiger im blauen Bereich verbleiben, um einen besseren Burnout und somit bessere Startbedingungen zu erhalten.

© Rockstar Games/RandomWeirdThings 248

Nach dem Start müsst ihr euch schnell durch die Gänge schalten, in dem ihr den entsprechenden Button immer dann drückt, wenn sich die Nadel in dem zunehmend kleineren Bereich befindet. Im fünften Gang angekommen heißt es dann nur noch durchzuhalten und ohne Fehler in das Ziel zu gelangen.

Habt ihr Bock auf Drag-Rennen in GTA Online oder findet ihr diese Art von Rennen eher langweilig und nicht passend für den Rockstar-Titel? Schreibt uns eure Meinung sehr gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.