Grand Theft Auto 6 steht unmittelbar vor dem weltweiten Start und ist durch die Zeitverschiebung in Neuseeland bereits freigeschaltet. Kurz vor der Veröffentlichung am 19. November 2026 hat Rockstar Games nun genauer erklärt, weshalb selbst die leistungsstärkere PS5 Pro keinen Modus mit 60 Bildern pro Sekunde erhält.

Bereits zuvor hatte das Studio über Rockstar Games bestätigt, dass alle Konsolenversionen auf 30 FPS ausgelegt sind. Hoffnungen auf einen späteren Performance-Modus mit 40 oder 60 FPS werden durch die neue Aussage deutlich gedämpft.

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Die CPU der PS5 Pro bildet das entscheidende Limit

Technology Production Director Marc Chambers nennt im Originalinterview vor allem die CPU als Flaschenhals. Die umfangreiche Simulation der offenen Welt benötigt demnach so viel Prozessorleistung, dass höhere Bildraten auf den aktuellen Konsolen nicht realistisch sind.

Die CPU der PS5 Pro ist nur geringfügig stärker als die der normalen PS5 und kann die komplexe Simulation nicht mit höheren Bildraten ausführen.

Damit ist auch klar, weshalb das Abschalten einzelner Grafikeffekte nicht automatisch für 60 FPS sorgen würde. Die GPU berechnet unter anderem Auflösung, Beleuchtung und Raytracing, während die CPU zahlreiche grundlegende Vorgänge in Leonida koordinieren muss. Dazu gehören Verkehr, Passanten, Physik, künstliche Intelligenz und weitere parallel laufende Spielsysteme.

Die zusätzliche Leistung der PS5 Pro fließt stattdessen in die Bildqualität. Bereits die Basisdarstellung verwendet Raytracing für Reflexionen und globale Beleuchtung. Auf der PS5 Pro kommen Raytracing-Schatten sowie eine klarere Darstellung durch PlayStation Spectral Super Resolution hinzu.

30 FPS als Ziel auf PS5, PS5 Pro und Xbox Series X|S

Raytracing-Reflexionen und globale Beleuchtung in der Basisdarstellung

Zusätzliche Raytracing-Schatten auf der PS5 Pro

Verbesserte Bildschärfe durch PSSR auf der PS5 Pro

Kein geplanter 40-FPS- oder 60-FPS-Modus für die aktuellen Konsolen

Rockstar setzt erneut auf eine aufwendige Spielwelt

Die Entscheidung passt zur bisherigen Ausrichtung des Studios. Auch Red Dead Redemption 2 erschien auf Konsolen ursprünglich mit 30 FPS. Rockstar Games priorisiert bei seinen großen Open-World-Titeln traditionell dichte Umgebungen, aufwendige Simulationen und eine möglichst hohe visuelle Qualität.

Grand Theft Auto 6 treibt diesen Ansatz mit der weitläufigen Welt von Leonida und den zahlreichen gleichzeitig arbeitenden Systemen weiter voran. Die PS5 Pro kann das Ergebnis sichtbar aufwerten, ihr nur moderat stärkerer Prozessor kann die für 60 FPS notwendige Verdopplung der Simulationsrate jedoch nicht stemmen.

Starke Wertungen trotz begrenzter Bildrate

Die Begrenzung auf 30 FPS scheint der kritischen Aufnahme kaum zu schaden. Am 18. November 2026 erreichte die PS5-Version bei Metacritic einen Metascore von 99 Punkten auf Grundlage von mehr als 140 Rezensionen und lag damit auf dem Niveau von The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

In den Tests werden vor allem die offene Welt, die Detailfülle, die Geschichte rund um Jason und Lucia sowie die technische Umsetzung hervorgehoben. Wer Grand Theft Auto 6 auf der PS5 Pro spielt, erhält somit nicht die flüssigere, wohl aber die optisch aufwendigste Konsolenversion.

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