Nur drei Wochen vor dem Konsolenstart von GTA 6 gibt es neue Spekulationen über eine PC-Version. Der Branchenanalyst Michael Pachter rechnet damit, dass Rockstars Open-World-Spiel bereits im Frühjahr 2027 für den PC erscheinen könnte.

Dabei handelt es sich ausdrücklich um eine Prognose und nicht um einen offiziell bestätigten Termin. Rockstar Games nennt bislang ausschließlich PlayStation 5 und Xbox Series X|S als Plattformen für die Veröffentlichung am 19. November 2026.

Analyst erwartet die PC-Version im Frühjahr 2027

Michael Pachter von Wedbush Securities äußerte seine Einschätzung in einem Beitrag von BBC News. Das Gespräch behandelte unter anderem die Auswirkungen von GTA 6 auf das Konsolengeschäft und den Vorteil, den Sony durch die hohe Verbreitung der PlayStation 5 zum Launch haben könnte.

In etwa sechs oder sieben Monaten erscheint GTA 6 für PC.

Ausgehend vom Zeitpunkt der Aussage am 27. Oktober 2026 würde dieses Zeitfenster ungefähr auf April oder Mai 2027 hinauslaufen. Pachter sprach allerdings nicht ausdrücklich von sechs bis sieben Monaten nach dem Konsolenstart. Bei einer solchen Interpretation wäre stattdessen mit Mai oder Juni 2027 zu rechnen.

Ein zeitnaher PC-Release könnte den aktuellen Vorteil der Konsolen begrenzen. Zum Launch benötigen Interessierte zwingend eine PS5 oder Xbox Series X|S, sofern sie nicht auf eine später erscheinende Umsetzung warten möchten.

Früherer Bericht nennt sogar das erste Quartal 2027

Die Einschätzung steht nicht völlig allein. Bereits am 13. Oktober 2026 berichtete GamesBeat unter Berufung auf vier anonyme Branchenquellen, dass Rockstar eine PC-Veröffentlichung im ersten Quartal 2027 plane. Dieses Zeitfenster umfasst Januar bis März 2027 und wäre damit noch früher als Pachters Prognose.

Beide Angaben deuten auf einen erheblich verkürzten Abstand zwischen den Versionen hin, stimmen zeitlich jedoch nicht vollständig überein. Auch eine offizielle Produktseite oder Ankündigung für den PC existiert derzeit nicht.

GTA 6 könnte mit Rockstars bisheriger Strategie brechen

Bei den letzten großen Rockstar-Veröffentlichungen mussten PC-Fans deutlich länger warten. GTA 5 erschien zunächst am 17. September 2013 für PlayStation 3 und Xbox 360. Die PC-Fassung von GTA 5 folgte erst am 14. April 2015, also rund 19 Monate später.

Red Dead Redemption 2 kam am 26. Oktober 2018 für PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt. Rockstar veröffentlichte die PC-Version am 5. November 2019 und ließ damit etwas mehr als ein Jahr verstreichen.

Ein GTA 6 PC-Release im Frühjahr 2027 wäre im Vergleich dazu eine deutliche Abkehr von Rockstars jüngerer Veröffentlichungspolitik. Vorerst bleibt der 19. November 2026 aber der einzige bestätigte Termin, an dem GTA 6 zunächst für PS5 und Xbox Series X|S erscheint.

Öffnet in einem neuen Tab