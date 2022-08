GTA 6: Insider spricht über DLC-Pläne von Rockstar Games

Aktuell vergeht kein Tag, an dem Fans keine Spekulationen um das kommende GTA 6 anstellen. Der Open-World-Titel von Rockstar Games ist eines der am heißesten diskutierten Spiele überhaupt und das obwohl der Release vermutlich noch mehrere Jahre entfernt ist. Immer wieder schalten sich auch selbsternannte Insider ein und bringen etwas Licht ins Dunkel.

Während man hier in vielen Fällen vorsichtig sein muss, haben bestimmte User*innen ihren Wert über Jahre hinweg bewiesen. Bei ihren Äußerungen könnte sich ein genauerer Blick lohnen. Nachdem vor kurzem eine ganze Menge von Informationen, die allgemein als wahr betrachtet werden, an die Öffentlichkeit gelangten, geht ein Leaker jetzt näher auf die Pläne von Rockstar ein.

GTA 6: DLCs schon im Voraus geplant

Einer der beliebtesten User in den GTA Foren ist Tez2. In einem neuen Post geht er darauf ein, dass „GTA 6“ mit der Zeit wachsen soll und eventuell ganze Städte zu einem späteren Zeitpunkt ins Spiel kommen könnten, was natürlich einen erheblichen Entwicklungs-Aufwand bedeuten könnte. Andere Projekte bei Rockstar Games wären so kaum oder nur sehr langsam umsetzbar.

Der Leaker erklärt, dass das Studio vom großen Erfolg von GTA Online überrascht wurde. Ursprünglich seien klassische Singleplayer-DLCs wie in vorherigen Spielen geplant gewesen. Nachdem der Multiplayer-Part dann aber durchgestartet war, wurden die Ressourcen umverteilt und die Solo-Missionen verworfen.

Diese Erfahrung soll jetzt auch in „GTA 6“ einfließen. Manche User*innen hatten die Befürchtung geäußert, dass Rockstar ein unfertiges Spiel herausbringen könnte, dass dann erst über Zeit zu einem großen Ganzen zusammengesetzt wird. Laut Tez2 soll es soweit nicht kommen. Stattdessen würden Erweiterungen schon vor dem Release entwickelt werden, damit man danach nicht in Zugzwang kommt oder große Content-Lücken entstehen.

Das würde natürlich auch die Tür für Singleplayer-Inhalte öffnen. Viele der neueren Missionen aus „GTA Online“ können auch alleine angegangen werden, obwohl der Fokus häufig auf das Spiel in der Gruppe gelegt ist. Hier könnte Rockstar beim kommenden Teil stärker ansetzen. Wenn neue Inhalte sowohl solo als auch mit Freund*innen gespielt werden können, dürften am Ende alle zufrieden sein.