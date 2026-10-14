GTA 5 fliegt kurz vor dem GTA-6-Release aus PS Plus

Wer vor GTA 6 noch einmal Los Santos besuchen möchte, sollte sich beeilen: GTA 5 verlässt am 17. November 2026 den Spielekatalog von PlayStation Plus Extra und Premium. Darauf weist eine PlayStation-Benachrichtigung hin, die Spieler auf Reddit geteilt haben. Auch PlayStation LifeStyle berichtet über den angekündigten Abgang.

Damit endet die Verfügbarkeit über das Abo ausgerechnet zwei Tage vor dem geplanten Release von GTA 6. Rockstar nennt für den Nachfolger weiterhin den 19. November 2026 als Veröffentlichungstermin auf PS5 und Xbox Series X/S.

Sony lädt zu einer letzten Runde durch Los Santos ein

In der geteilten Mitteilung greift PlayStation die Wartezeit auf GTA 6 direkt auf. Wer bereits die Tage bis zum Start zählt, könne vorher noch einmal nach Los Santos zurückkehren und die Geschichte von Michael, Franklin und Trevor erleben.

Der Hinweis richtet sich sowohl an Spieler, die GTA 5 bislang verpasst haben, als auch an alle, die vor dem nächsten Serienteil noch einen weiteren Durchgang planen. Gleichzeitig nennt die Nachricht den 17. November als Enddatum für den Zugriff über Extra und Premium.

Für einen kompletten Durchgang bleiben damit ab heute noch etwas mehr als vier Wochen.

Ein Download reicht nicht, um GTA 5 zu behalten

Falls ihr GTA 5 ausschließlich über den PS-Plus-Spielekatalog nutzt, könnt ihr es nach der Entfernung auch dann nicht weiterspielen, wenn es bereits auf eurer Konsole installiert ist. Bei Katalogspielen setzt der Zugriff voraus, dass euer Abo aktiv ist und das jeweilige Spiel weiterhin zum Angebot gehört. Das halten die offiziellen PlayStation-Plus-Bedingungen fest.

Wer anschließend weiter durch Los Santos fahren möchte, benötigt eine eigene Ausgabe des Spiels. Eure Spielstände müsst ihr deshalb nicht löschen: Sony erklärt, dass vorhandene Speicherdaten beim anschließenden Kauf weiter genutzt werden können.

Besitzt ihr GTA 5 bereits unabhängig vom Abo, betrifft euch das Ende der Katalogverfügbarkeit entsprechend nicht.

Öffnet in einem neuen Tab