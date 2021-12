Das wahre GTA 5-Ende: Was ist mit Franklin, Michael und Trevor wirklich geschehen?

Bekanntermaßen könnt ihr in der Hauptstory von GTA 5 zwischen drei unterschiedlichen Enden wählen und dabei entweder Trevor oder Michael töten oder alle überleben lassen. Nun wurde dank GTA Online enthüllt, welches Ende kanonisch und damit das wahre Ende ist und was aus Franklin, Michael und Trevor nach den Geschehnissen im Singleplayer wurde.

GTA 5: Was wird aus Franklin, Michael und Trevor?

Des Rätsels Lösung bietet die neue Story-Kampagne „The Contract“ in GTA Online. Denn trotz der Abwesentheit jeglicher Handlungserweiterungen für den Singleplayer, bekommen wir nun im Online-Multiplayer Antworten auf eine der brennendsten Community-Fragen: Was wurde aus den drei Protagonisten von „GTA 5“?

Im neuesten GTA Online-Update „The Contract“ spielt ihr quasi die Fortsetzung zum „GTA 5“-Singleplayer. Die Geschehnisse finden einige Jahre nach der Hauptstory von „GTA 5“ statt und es gibt ein Wiedersehen mit Franklin.

Dies ist das wahre Ende von GTA 5

Insgesamt gibt es drei Enden in „GTA 5“. In Ende A stirbt Trevor, in Ende B stirbt Michael und in Ende C geht es um Franklins „Todeswunsch“, in dem alle drei Protagonisten überleben und zusammenarbeiten, um den Antagonisten Wei Cheng zu töten.

Das Ende C ist hierbei Kanon und das richtige Ende. Franklin, Michael und Trevor überleben allesamt die Geschehnisse im Singleplayer. Das wird in „GTA Online“ mehr als deutlich. Unter anderem wird von Wei Chengs Sohn Tao Cheng im Diamond Casino Update die „Todeswunsch“-Schießerei erwähnt. Auch Lester erzählt vom Todeswunsch-Ende und im gleichen Update tritt Jimmy, Michaels Sohn auf, der keinesfalls von einem toten Vater klagt.

Aber was wurde aus den drei Protagonisten nach dem Ende im „GTA 5“-Singleplayer?

Das ist aus Franklin geworden

Franklin, den Jüngsten der Bande, sehen wir in „The Contract“ persönlich wieder. Er hat sich zum Geschäftsmann gemausert und leitet – losgelöst von kriminellen Machenschaften – eine Agentur, die sich der Unterstützung für prominente Persönlichkeiten verschrieben hat. Im neuesten „GTA Online“-Update ist Musiker Dr. Dre einer der Klienten.

Außerdem ist Franklin nun ein glücklicher Familienvater. Zusammen mit der aus dem Singleplayer bekannten Tanisha hat Franklin eine Familie gegründet. Das wird in Dialogen erwähnt (zum Beispiel von Lamar), aber auch bei seiner Behausung gibt es einige Hinweise auf ein Familienleben mit Nachwuchs. Zum einen leben sie nun gemeinsam als Clinton’s in Los Santos, was am Türklingelschild und den Autokennzeichen deutlich wird.

© Rockstar Games

© Rockstar Games

Zum anderen gibt es auf dem Grundstück ein Kinderklettergerüst samt Rutsche sowie Poolspielzeug für die Kleinen.

© Rockstar Games

© Rockstar Games

So geht’s Trevor

Trevor kam bereits vor dem „The Contract“-Update in „GTA Online“ vor, und zwar im Series A Funding Heist. In „The Contract“ wird er erneut erwähnt: Einer der Rezeptionisten der Agentur berichtet von einem Mann, der Franklin zu erreichen versucht habe. Nach der Antwort, Franklin wäre nicht zu sprechen, drohte der Mann, einen Haufen auf den Rezeptionstisch zu hinterlassen.

Was wurde aus Michael?

Leider treffen wir Michael nicht persönlich aber er wird ebenfalls in „The Contract“ erwähnt, nämlich von Franklin persönlich. Anscheinend bleiben sie nach der Haupthandlung von „GTA 5“ weiter in Kontakt. Bei einer Verfolgungsjagd mit Golf Karts durch die Filmstudios von Los Santos erwähnt Franklin, dass er einen dort arbeitenden Filmproduzenten kennen würde. Dabei handelt es sich um Michael, der mittlerweile seinen Traum lebt und in Vinewood arbeitet, denn genau diese Zukunft hatte er sich in „GTA 5“ ausgemalt. Genauer gesagt ist Michael nun Associate Producer für Solomon Richards bei Richards Majestic Studios.

© Rockstar Games