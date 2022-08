GTA 5: Mod lässt euch als Homelander aus The Boys spielen

GTA 5 ist seit 2013 auf dem Markt und wurde seitdem in regelmäßigen Abständen mit neuen Inhalten versorgt. Mit der Zeit wurde es dabei immer abgedrehter und mittlerweile sind fliegende Motorräder oder Autos am Himmel der fiktiven Stadt Los Santos keine Seltenheit mehr. Auch wenn es mittlerweile extrem viel zu tun gibt, wünschen sich Fans natürlich immer weitere Inhalte.

Da, wo die Entwickler*inne von Rockstar Games nicht liefern, kommen Mods ins Spiel. Am PC könnt ihr so das Spiel verändern und beispielsweise als Figuren aus anderen Franchises für Chaos sorgen. Falls ihr euch fragt, wie wohl ein Videospiel zur beliebten Amazon Prime Serie The Boys aussehen könnte, solltet ihr unbedingt weiterlesen.

GTA 5: Homelander im Video

Die Mod stammt vom Modder The Darth Knight, der seine Fähigkeiten zuvor schon nutzte, um unter anderem Spider-Man, Batman, und den Hulk ins Spiel zu verfrachten. Seine neueste Kreation ist nun Homelander aus der berüchtigten Superhelden-Serie „The Boys“. Falls ihr die nicht gesehen habt, sei nur soviel zur Figur gesagt: Es handelt sich im Grunde um einen moralisch höchst fragwürdigen Superman.

Seht euch Homelander in „GTA 5“ am besten gleich hier in Action an:

Das virtuelle Abbild sieht mit flatterndem Cape und passendem Anzug nicht nur genauso aus wie Homelander, auch seine Fähigkeiten wurden ins Spiel übertragen. Ihr könnt also mithilfe seiner Laseraugen Autos demolieren und zerstören, fliegt in Windeseile über die Map und beendet Kämpfe mit einem einzigen Schlag.

Das wirkt grafisch opulent und sieht nach einer Menge Spaß aus. Für eine Einzelleistung wirkt die Mod wirklich sehr durchdacht und fertig aus. Wenn ihr selbst als Homelander durch die Welt von „GTA 5“ fliegen wollt, findet ihr eine Anleitung zur Installation und alle benötigten Daten auf der Seite des Modders.

Habt ihr selbst „GTA 5“ schon mit Mods ausprobiert? Was sind eure Favoriten und welche weiteren Charaktere würdet ihr gerne spielen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!