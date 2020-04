Durch eine Sammelaufgabe in „GTA Online“ könnt ihr auch im Multiplayer-Modus von „GTA 5“ zum Bigfoot werden. Wir erklären euch in unserem Guide wie dies funktioniert und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen.

In GTA Online könnt ihr 76 Keyote-Pflanzen finden (aktuell wieder im Spiel) und konsumieren. Dadurch verwandelt ihr euch in ein beliebiges Tier und habt euren Spaß im Online-Modus von „GTA 5“. Wo die einzelnen Pflanzen zu finden sind, erklären wir euch in unserem Guide:

Werdet in GTA Online zum Bigfoot

Ähnlich wie in der Singleplayer-Kampagne könnt ihr euch außerdem sogar in einen waschechten Bigfoot verwandeln. Dazu müsst ihr allerdings einige Dinge beachten, die wir euch in nachfolgend erklären.

Erst wenn ihr alle 76 Peyote-Pflanzen verspeist habt, könnt ihr euch an das Bigfoot-Unterfangen wagen. Beachtet diese Voraussetzungen:

Alle 76 Pflanzen konsumiert Esst die letzte Pflanze zwischen 3 Uhr und 8 Uhr am morgen Das Wetter ist nebelig

Wenn ihr alle Bedingungen erfüllt habt und sich die goldene Peyote-Pflanze kein anderer Spieler in eurer Sitzung geschnappt hat, könnt ihr euch das goldene Exemplar hier sichern.

© YouTube: GTA Series Videos

Genau wie auch bei den anderen Verwandlungen seid ihr als Bigfoot in euren Möglichkeiten stark beschränkt. Ihr könnt beispielsweise keine Fahrzeuge steuern, Gebäude betreten, schwimmen, oder Waffen benutzten. Auf der anderen Seite könnt ihr aber ein ordentliches Chaos anrichten, da euch die Polizei völlig ignoriert. Weiterhin dürft ihr euch über besonders viel Kraft und deutlich mehr Gesundheit freuen.