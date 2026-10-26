Die Golden Joystick Awards haben die zwölf Nominierten für das Ultimate Game of the Year 2026 bekannt gegeben. Neben großen Marken wie Resident Evil, Pokémon, Star Wars und James Bond haben es auch kleinere Produktionen in die wichtigste Kategorie der traditionsreichen Preisverleihung geschafft.

Über den Gewinner entscheidet das Publikum. Die Abstimmung auf der offiziellen Seite der Golden Joystick Awards läuft bereits und endet am 31. Oktober 2026 um 0:59 Uhr deutscher Zeit.

Alle Nominierten für das Ultimate Game of the Year 2026

Die finale Auswahl umfasst Actionspiele, Rennspiele, Horrortitel und ungewöhnliche Indie-Projekte. Folgende zwölf Games treten um die Auszeichnung an:

007 First Light

Big Walk

Control Resonant

Crimson Desert

Dispatch

Forza Horizon 6

Phantom Blade Zero

Pokémon Pokopia

Pragmata

Resident Evil Requiem

Star Wars: Galactic Racer

The Blood of Dawnwalker

Die Liste deckt damit eine breite Spanne innerhalb der Spielebranche ab. Aufwendige Produktionen wie Resident Evil Requiem, Forza Horizon 6 und 007 First Light konkurrieren direkt mit Titeln wie Big Walk und Dispatch, die mit eigenständigen Konzepten und einem kleineren Entwicklungsrahmen auf sich aufmerksam gemacht haben.

Eine Besonderheit stellt Phantom Blade Zero dar. Das Wuxia-Actionspiel erscheint laut offiziellem PlayStation Blog erst am 29. Oktober 2026 für die PS5. Damit bleiben dem Publikum vor dem Ende der Abstimmung nur knapp zwei Tage, um sich selbst einen Eindruck vom fertigen Spiel zu verschaffen.

Preisverleihung steigt am 11. November 2026

Die Gewinner der insgesamt 25 Kategorien werden am 11. November 2026 während einer Veranstaltung in London bekannt gegeben. Die Show wird weltweit über die großen Streamingplattformen übertragen und von Alix Wilton Regan moderiert, die Lara Croft in Tomb Raider: Legacy of Atlantis verkörpert.

Die Golden Joystick Awards finden 2026 zum 44. Mal statt. Die erste Ausgabe wurde bereits 1983 veranstaltet. Während die Vorauswahl durch ein Gremium aus Redakteuren, Fachleuten und Branchenvertretern entsteht, liegt die endgültige Entscheidung beim Ultimate Game of the Year vollständig beim Publikum.

Grand Theft Auto 6 fehlt erwartungsgemäß auf der Liste. Der Rockstar-Titel erscheint laut offizieller Ankündigung erst am 19. November 2026 und damit nach dem für diese Kategorie festgelegten Zeitraum. Ebenfalls nicht für den Hauptpreis nominiert wurden unter anderem Mewgenics, Mina the Hollower, Fire Emblem: Fortune’s Weave und Esoteric Ebb.

Welches der zwölf nominierten Spiele verdient für euch den Titel Ultimate Game of the Year 2026? Schreibt euren Favoriten in die Kommentare.

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