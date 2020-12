CD Projekt RED verlost diese coole GeForce RTX 3080 im Cyberpunk 2077-Stil

Am 10. Dezember dürfen Spieler endlich in die Welt von Cyberpunk 2077 abtauchen, an der Entwickler CD Projekt RED über viele Jahre lang gewerkelt hat. Bei dem Sci-Fi-Rollenspiel handelt es sich um das am meisten erwartete Spiel des Jahres, dessen Release bereits mehrfach nach hinten verschoben werden musste.

Cyberpunk 2077 trifft auf GeForce RTX 3080

Dass es passend zu dem Rollenspiel bereits unzählige Merchandise-Artikel gibt, dürfte keine allzu große Überraschung sein. Schließlich laufen die Werbekampagnen derzeit schon auf Hochtouren, um den vorhandenen Hype noch weiter in die Höhe zu treiben. Dazu gehört auch eine Special Edition der Nvidia GeForce RTX 3080 im Cyberpunk 2077-Stil, die von CD Projekt RED verlost wird.

Während der Look der Grafikkarte mit gelben Highlights für Fans bereits etwas ganz Besonderes darstellt, sollte aber auch der Wert der GPU an sich nicht unterschätzt werden. Derzeit ist die GeForce RTX 3080 genau wie sämtliche Custom-Modelle bei allen Händlern komplett ausverkauft. Entsprechend dürfte die Karte gleich aus mehreren Gründen ein ganz besonders attraktiver Gewinn darstellen, der in dieser Form wohl nicht auf dem Markt kommen wird. Denn anscheinend handelt es sich bei dieser Special Edition um ein Einzelstück.

Für Europa ist bislang keine solche Verlosung von den Verantwortlichen angekündigt worden. Das Interesse bei den Fans wäre aber mit Sicherheit vorhanden. Vielleicht kann die Special Edition der RTX 3080 in Kürze also auch hierzulande gewonnen werden.