2 beliebte Gaming-Laptops bekommt ihr bei MediaMarkt gerade günstiger

MediaMarkt bietet aktuell zwei besonders beliebte Gaming-Laptops günstiger an. Bei den beiden Modellen von MSI handelt es sich um solide Geräte, für einen vernünftigen Preis bekommt ihr hier ausreichend Leistung für die meisten aktuellen Titel. Sie unterscheiden sich nur bei der Grafikkarte, hier habt ihr also die Wahl.

Die Gaming-Laptops finden sich auch in unserer aktuellen Kaufberatung wieder. Wenn ihr in einer anderen Preisklasse unterwegs seid, könnt ihr hier unsere Empfehlungen finden.

Die beliebtesten Gaming-Laptops im Test 2022 – günstig bis High End – Kaufberatung

Gaming-Laptops von MSI: Tolle Leistung zum fairen Preis

Die MSI Katana GF76-Modelle sind speziell auf die Bedürfnisse von Gamer*innen zugeschnitten. Mit 17,3 Zoll Bildschirmdiagonale (43,9 cm) ist das Display etwas größer als bei den meisten Laptops. Dadurch machen auch längere Sessions ordentlich Spaß und ihr behaltet auch in chaotischen Situationen den Durchblick.

Das Display löst in Full-HD auf und erreicht eine Bildwiederholrate von 144 Hz, ist also auch angenehm schnell, was besonders Shooter-Fans freuen dürfte.

Für die optimale Leistung sorgt ein Intel Core i7-Prozessor in Verbindung mit einer NVIDIA GeForce 3050, beziehungsweise mit einer NVIDIA GeForce 3050 TI. Letztere ist die leicht verbesserte Version der normalen 3050, daher kostet die Variante auch 100 Euro mehr.

Damit alles schnell und flüssig läuft verfügen die beiden Gaming-Laptops außerdem über 16 GB Arbeitsspeicher. Spiele und Daten speichert ihr auf der 512 GB großen SSD.

Windows 10 ist natürlich vorinstalliert und eine Webcam ist ebenfalls eingebaut. Ihr könnt also direkt loslegen und müsst euch vorher nicht mit langweiligen Einstellung rumschlagen. Die Version mit der GeForce 3050 ist aktuell von 1399 Euro auf 1199 Euro reduziert. Die Variante mit der GeForce 3050 TI kostet regulär 1499,99 Euro, zur Zeit bietet MediaMarkt sie für 1299 Euro an.

Top-Bewertungen bei MediaMarkt

Bisher wurden die Gaming-Laptops bei MediaMarkt insgesamt 14 mal bewertet. Im Schnitt wurden 4,9 von 5 Sternen vergeben. Besonders die Performance wird dabei ausdrücklich gelobt. Alles ist flüssig und schnell und dem Preis absolut entsprechend.

Einzig die Akkulaufzeit wird als ausbaufähig beschrieben. Dieses Problem teilen sich allerdings die meisten Gaming-Laptops. Ein paar Stunden könnt ihr mit dem Akku spielen, danach braucht ihr eine Steckdose, das sollte aber nur in den wenigsten Fällen ein echtes Problem darstellen.

Ansonsten kann mitunter die Lüftung etwas lauter werden, dafür macht sie ihren Job aber auch sehr gut. Alles in allem zeigen sich die Käufer*innen begeistert und empfehlen die Gaming-Laptops eindeutig weiter.