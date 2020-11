Games With Gold im Dezember 2020 bekannt, es wird spannend und abgedreht!

Wenn ihr über Xbox Live Gold oder einen aktiven Xbox Game Pass Ultimate verfügt, könnt ihr euch in jedem Monat Gratis-Games sichern, die sozusagen als kleiner Bonus dem Abonnement beigelegt werden. So erhaltet ihr regelmäßig Games, die ihr dann dauerhaft für eure Xbox-Bibliothek freischaltet.

Microsoft ließ jüngst verkünden, welche Gratis-Spiele nun im Dezember 2020 folgen werden.

Hier seht ihr die vollständige Liste der neue Games With Gold im Dezember 2020:

The Raven Remastered – vom 1. bis 31. Dezember

– vom 1. bis 31. Dezember Bleed 2 – Vom 16. Dezember bis 16. Januar

– Vom 16. Dezember bis 16. Januar Saints Row: Gat Out of Hell – 1. bis 15. Dezember

– 1. bis 15. Dezember Stacking – 16. bis 31. Dezember

Ihr erhaltet also ein wenig verrückten „Saints Row“-Stuff mit Saints Row: Gat Out of Hell, falls ihr es auf der Xbox 360 verpasst haben solltet, könnt ihr den absurden Open-World-Shooter im GTA-Stil ab Dezember auf der Xbox One, Xbox One X oder Xbox Series X/S zocken.

Xbox Game Pass enthüllt, der Weg sieht einen Monat gratis Disney Plus vor!

Obendrauf gibt es neben „Stacking“ (einem Matroschka-Abenteuer) und „Bleed 2“ (einem schnellen und intensiven Plattformer) sogar noch das Detektiv-Spiel „The Raven: Remastered“ obendrauf. Es ist eine schaurige Krimigeschichte, die euch nach London ins Jahr 1964 entführt. Ihr jagt den legendären Meisterdieb The Raven. Wenn euch „The Book of Unwritten Tales“ etwas sagt und ihr es mochtet, könnte dieses Spiel etwas für euch sein. Beide Games sind von King Art.

Was ist der Xbox Game Pass? Der Xbox Game Pass ist eine kostenpflichtige Online-Bibliothek, die über 100 Spiele verfügt und 9,99 Euro im Monat kostet.

Die Ultimate–Version beinhaltet zudem die Xbox Live Gold-Mitgliedschaft (regulär 6,99 €/Monat), damit ihr auf eurer Konsole online zocken könnt. Deshalb erhaltet ihr mit dem Ultimate-Abo auch die Gratis-Games dazu.