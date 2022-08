House of the Dragon: Wer ist die mysteriöse Gestalt am Ende von Episode 2?

Die zweite Episode „The Rogue Prince“ des gefeierten Game of Thrones-Prequels House of the Dragon überrascht die Fans mit einem mysteriösen Neuzugang, der die Fans von George R.R. Martins Westeros-Saga mit zahlreichen Fragen zurücklässt. Wir gehen der Story auf den Grund und stellen euch den Krabbenspeiser alias Craghas Drahar vor und welche Pläne er wohl im Machtkampf um Westeros verfolgt.

„House of the Dragon“ basiert auf der Buchvorlage „Fire & Blood“ von George R.R. Martin und spielt etwa 200 Jahren vor dem GoT-Serienhit. Im Zentrum steht der Familie Targaryen und ihr Machtkampf um die Sieben Königreiche. Im Konflikt um die Erben auf den Eisernen Thron steht vor allem Prinzessin Rhaenyra (Milly Alcock) und Alicent (Emily Carey) mit ihren jeweiligen Verbündeten, deren Konflikt zu eskalieren droht.

Wer ist der Krabbenspeiser?

In der zweiten Folge „The Rogue Prince“ zieht erstmals die Triarchie mit deren Anführer, dem Krabbenspeiser Einzug in die Handlung und deren Kampf um die Inselkette Stepsones (deutsch: Trittsteine). Die Inselkette liegt im Süden von Westeros vor dem östlich gelegenen Kontinent Essos und ist politisch sowie strategisch wichtig zwischen den beiden Kontinenten gelegen.

Die Triarchie stellt einen Zusammenschluss der drei Freien Städte Lys, Myr und Tyrosh dar. Die drei Städte spielten bereits in der Hauptstory von „Game of Thrones“ eine wichtige Rolle und bringt die bekannte Charaktere hervor: Piratenkapitän Salladhor Saan (Lucian Msamati) aus Lys, Thoros (Paul Kaye) von Myr und Daario Naharis (Michiel Huisman) aus Tyrosh.

Schauspieler Daniel Scott-Smith stellt Craghas Drahar alias den Krabbenspeiser dar, Anführer der Triarchie, der mit seiner Crew die Stepstones erobert hat. Seinen Spitznamen hat er erhalten, da er gerne seine Gefangenen an die Krebse und Krabben im Meer verfüttert. Er trägt eine eiserne Maske, um sein entstelltes Gesicht zu verdecken, was seinem berüchtigten Ruf untermalt.

Sein unheimliches Erscheinen in der zweiten Folge kündigt für Episode 3 eine mächtige Schlacht gegen seine Gegner an, zu dem das Haus Velaryon mit Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) und der größten Seemacht gehört, der die strategisch wichtige Inselgruppe erobern möchte.

Preview-Trailer: So geht es weiter in Episode 3

Ein Preview-Trailer zu Episode 3 „Second of His Name“ wirft einen Blick auf die große Schlacht um von Inselkette Trittsteine und den Außeinandersetzungen der Familie Targaryen um den nächsten Thronfolgen.

„House of the Dragon“ geht am 4. September 2022 bei HBO und hierzulande bei Sky Atlantic an den Start. Zudem sind die neuen Folgen bei Sky Q und WOW abrufbar.

