Fritz Meinecke bekommt eigene Serie auf discovery+

Warner Bros. Discovery hat es in einer Pressemitteilung veröffentlicht, Fritz Meinecke hat ein YouTube-Video gemacht: Der Schöpfer von 7 vs. Wild bekommt eine eigene Serie.

Diese wird exklusiv auf discorvery+ ausgestrahlt und soll eine Mischung aus Streaming, TV und YouTube werden. Was wird uns erwarten?

Fritz Meinecke: Serie zeigt weltweite Expeditionen

Zusammen mit Warner Bros. wird Fritz Meinecke in seiner eigenen Serie durch die ganze Welt reisen. Von Wüsten, über das ewige Eis, hin zum Regenwald. Er wird von einem Kamerateam begleitet und nimmt auf all seinen Touren einen Buddy mit. Einen Freund, mit dem er Aufgaben bewältigt und der Wildnis trotzt. Wen genau er mitnehmen wird, will Meinecke noch nicht verraten.

Ihm selbst war bei dem Projekt besonders wichtig, dass es nicht ganz außerhalb von YouTube stattfindet. Er erklärt, dass er mit den Herausgebern vereinbart hat, dass Teile der Serie auch auf YouTube veröffentlicht werden dürfen. Der Stil soll ebenfalls an die gewohnten Videos von Fritz erinnern. „Wir erleben hier ein echtes Abenteuer und die Kamera läuft einfach mit“, so der Survival-YouTuber.

Die wichtigsten Infos zur Serie

Wann wird die Serie produziert/ausgestrahlt? Im nächsten halben Jahr wird Fritz Meinecke mit seinem Buddy auf der Welt unterwegs sein. Dabei wird die Serie produziert. Die Ausstrahlung ist von Warner Bros. auf Frühjahr 2023 angesetzt. Die Ausschnitte für YouTube werden erst später hochgeladen.

Wo wird die Serie gezeigt? Die Folgen kommen vorerst exklusiv auf discovery+. Der Streamingdienst bietet Abos ab 3,99 Euro pro Monat an. Zusätzlich soll die Serie im Fernsehen und auf YouTube veröffentlicht werden. In welchem Umfang und wann diese Zweitausstrahlung stattfindet, ist noch unklar.

Wie viele Folgen die Serien haben wird und in welchem Rhythmus sie ausgestrahlt werden, ist noch nicht bekannt. Sobald neue Infos dazu kommen, erfahrt ihr es natürlich bei uns.