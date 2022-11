Fritz Meinecke bewertet Kandidaten: Wer ist der Beste bei 7 vs. Wild?

Wie die anderen Teilnehmer reagiert auch Fritz Meinecke auf die Folgen der zweiten Staffel 7 vs. Wild. Nach der dritten Folge macht er mit seinem Chat ein Q&A. Unter anderem bekommt er die Frage gestellt, wer seiner Meinung nach bis jetzt am besten performt. Hier ist seine Einschätzung.

7 vs. Wild: Wer schlägt sich am Besten?

Vor der Produktion sollten sich die Kandidaten bereits gegenseitig einschätzen. Fritz Tierliste sah damals so aus:

Platz 1: Fritz Meinecke

Platz 2: Otto Karasch

Platz 3: Starletnova

Platz 4: Sascha Huber

Platz 5: Sabrina Outdoor

Platz 6: Knossi

Mittlerweile sieht er alle Kandidaten auf einem ähnlichen Level. Er nimmt dabei Bezug auf die Gegebenheiten des Spots, die Gegenstände und die Prioritätenwahl.

Nova hat seiner Meinung nach bis zu diesem Punkt zu wenig erkundet. Ansonsten hat sie Dank der Wahl ihrer Gegenstände und der Beschaffenheit ihres Spots einen guten Einstieg in die sieben Tage finden können.

„Otto, Berserker, ist ne Maschine. Was soll ich dazu sagen“. Er hat gezeigt was für ein Profi er ist. Beim Shelterbau verschiedene Alternativen in Angriff genommen, ein wenig erkundet, Wasserversorgung sichergestellt.

Bei Joris ist das Feuer ein leidiges Thema. Mit seinem Topf hätte er Wasser problemlos abkochen können. Da ist also noch Luft nach oben. Von der Bettkonstruktion wiederum ist Fritz begeistert.

„Knossi, ey, 10 von 10“. Er hat sich an seinem Strand gut eingerichtet. Die Verletzung am Fuß ist ärgerlich und wäre mit Schuhen nicht passiert. Ansonsten hat er einen recht guten Start erwischt.

Den härtesten Spot hat definitiv Sascha. Keine Palmen, zu dichtes Geäst zum erkunden und keine Möglichkeit für Schatten. Sein Kampfgeist ist deutlich geweckt und man fühlt seinen Willen. Für die Voraussetzungen schlägt er sich gut.

Sabrina hat den anderen, was Crafting angeht einiges voraus. Ihre verschiedenen Shelter-Versuche haben zwar nicht funktioniert, aber trotzdem macht sie weiter und bring neue Ideen. Eine gute Grundversorgung mit Baumaterial und Wasser hat sie geschafft.

Fritz Selbsteinschätzung fällt positiv aus. Er hatte zwar Zeitprobleme was seinen Schlafplatz angeht, er gibt aber zu, dass er es wieder so machen würde. Er schläft lieber eine Nacht provisorisch und kennt dafür seine Umgebung und seine Ressourcen.

