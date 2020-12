Fortnite – Alle Beskar-Teile bekommen: Vollständige Mandalorian-Rüstung freischalten – Guide

Die neue Season 5 von Fortnite beinhaltet eine besondere Quest-Reihe zur „Star Wars“-Serie The Mandalorian. Ihr müsst hier nicht nur den Battle Pass auf Stufe 100 bringen, sondern auch noch ein paar Spezial-Quests lösen. Wie ihr diese Herausforderung erledigen und die Rüstung des Mandalorianers mit vollständigem Beskar-Upgrade erhalten könnt, verraten wir euch in diesem Guide.

Beskar-Upgrade freischalten, so geht’s!

Ihr könnt die Rüstung des Mandalorianers (Mandalorian) freischalten, indem ihr euren Battle Pass auf Level 100 bringt und die jeweiligen Aufgaben löst, die auf einzelnen Leveln freigeschaltet werden.

Euch werden unterwegs ein paar Steine in den Weg gelegt, die wir euch nach und nach freiräumen möchten.

Zuerst: Battle Pass freischalten!

Ihr wollt die Beskar-Rüstung des Mandalorianers? Dann müsst ihr den Battle Pass freischalten, also den kostenpflichtigen Teil kaufen. Dann erhaltet ihr nach und nach die Teile der Rüstung. Doch erst einmal gibt es die Rüstung aus der allerersten Folge.

Auf Level 1 erhaltet ihr also die reguläre Rüstung des Mandalorianers

Und auf Level 100 habt ihr dann die vollständige Rüstung des Mandalorianers mit Beskar-Update

Ihr müsst dann alle Teile ausrüsten und erst dann tragt ihr das vollständige Outfit des Mandalorianers auf eurer Haut, wie ihr es jetzt aus Staffel 2 der Serie kennt.

Quest 1 – Finde die Razor Crest

Die erste Aufgabe möchte, dass ihr die Razor Crest, also das Raumschiff des Mandalorianers, auffindet. Es ist im Osten der neuen Karte neben einem Fluss abgestürzt. Es versinkt westlich im Sand neben dem Fluss. Ihr müsst euch einfach in die Nähe des Raumschiffs stellen und schon habt ihr die Quest abgeschlossen.

Belohnung: Rechte Schulter (Beskar)

Hier befindet sich die Razor Crest/ © PlayCentral.de

Quest 2 – Verdiene dir eine besondere Waffe (Level 15)

Die nächste Aufgabe sieht vor, dass ihr einem feindlichen Spieler mit einer Waffe eine bestimmte Menge an Schaden (150) zufügt. Dann erhaltet ihr die Waffenauszeichnung und schließt die Quest ab.

Belohnung: Linke Schulter (Beskar)

Quest 3 – Sammle 500 Goldbarren (Level 29)

Es gibt eine neue Ingame-Währung und die nennt sich Goldbarren. Ihr könnt sie auf unterschiedlichen Wegen verdienen. Zum Beispiel, indem ihr Kopfgelder einholt.

Kopfgelder einstreichen, wird zu einem späteren Zeitpunkt noch sehr wichtig. Es lohnt sich also, sich schon einmal mit der Mechanik vertraut zu machen. Ihr bekommt Goldbarren zudem in Truhen, für Aufgaben oder Vernichtungen. Ihr benötigt insgesamt 500 Goldbarren.

Belohnung: Rechter Beinschutz (Beskar)

Quest 4 – Finde Beskar-Stahl (Level 41)

Nun müsst ihr Beskar-Stahl finden und zwar in „The Belly of the Shark“, also im Bauch des Hais.

Reist dazu zur Shark Island, also der Hai-Insel. Sie liegt nördlich von Coral Castle. Ihr müsst euch auf der Insel gut umsehen und nach einer offenen Bunker- respektive Tresortür Ausschau halten.

Hier befindet sich der Tresor mit dem Beskar-Stahl/ © PlayCentral.de

Das Beskar-Stahl sieht aus wie ein Würfel aus mattem Metall. Es befindet sich in einem Regal im Inneren des Vaults.

Belohnung: Linker Beinschutz (Beskar)

Quest 5 – Besiege Ruckus (Level 60)

Im nächsten Schritt müsst ihr einen kleinen Boss besiegen. Ruckus wartet und es ist Zeit für ein Duell. Aber wo, das ist die Frage.

Wenn ihr westlich von Slurpy Swamp sucht, werdet ihr ihn finden. Sucht einfach östlich des Sees, aber nördlich von Misty Meadows. Er Steht genau mittig im Norden vom Gebäudekomplex. Ihr könnt ihn gar nicht verfehlen, da er ein Fragezeichen über den Kopf hat.

Aber führt euch vor Augen, dass er kein einfacher Gegner ist. Er steckt einiges ein und teilt sogleich einiges aus. Wie man es eben von einem kleinen Endgegner erwarten würde.

Belohnung: Rechter Armschutz (Beskar)

Quest 6 – Noch einmal Beskar-Stahl finden (Level 73)

Im folgenden Schritt müsst ihr Beskar-Stahl finden, „wo die Erde den Himmel berührt“. Das Beskar-Stahl liegt demnach auf den höchsten Punkt auf der Karte versteckt.

Hierbei handelt es sich um den Gipfel von Mt. Kay. Dank der roten Flagge könnt ihr den Berggipfel auf der Karte kaum übersehen. Aber wenn ihr einmal unten seid, könnt ihr mit dem Gleiter nicht mehr dort hoch gelangen.

Fliegt diesen Punkt also direkt nach dem Absprung aus dem Partybus an, dann seht ihr das Beskar-Stahl im Schnee liegen.

Belohnung: Linker Armschutz (Beskar)

Hier findet ihr den Berg mit dem Beskar-Stahl/ © PlayCentral.de

Quest 7 – Vervollständige ein Kopfgeld (Level 83)

Nun kommen wir noch einmal zu den Kopfgeldern. Der letzte Schritt sieht vor, dass ihr ein Kopfgeld einstreicht – beispielsweise vom Spieler Mancake. Ihr holt euch den Auftrag ein und schaltet dann einen Spieler aus.

Ihr erkennt den erforderlichen Spieler am Namen und Outfit, außerdem wird der Radius angezeigt, in dem er sich befindet. Ihr müsst 5 Kopfgelder einsacken, um die Quest abzuschließen. Wenn ihr den letzten Feind ausgeschaltet habt, dann habt ihr das nächste Ausrüstungsteil.

Belohnung: Rumpf (Beskar)

Quest 8 – Eine zufällige Quest (Level 100)

Bei der letzten Aufgabe ist es etwas schwieriger, da diese jede Woche rotiert. Es könnten also die unterschiedlichsten Aufgaben auf euch warten. Bedenkt aber, dass ihr diese Quest abschließen müsst, damit ihr die Quest-Reihe schließlich beenden könnt. Es können zum Beispiel weitere Kopfgelder ausgeschrieben werden.

Belohnung: Helm (Beskar)

Quest 9 – Beende die legendäre Quest-Reihe

Wenn ihr alle Quests aus dieser Quest-Reihe abgeschlossen habt, dann erhaltet ihr zudem die Kleidung des Mandalorianers, um sein Outfit abzurunden.

Belohnung: Kleidung (Beskar)