Fire Emblem Warriors: Three Hopes vorbestellen in der Special Edition – Preorder-Guide

Fire Emblem Warriors: Three Hopes erscheint am 24. Juni 2022 für die Nintendo Switch und wirft das Franchise damit in eine neue Runde. Hier erfahrt ihr alles Wichtige über das Spiel sowie das Preorder-Angebot.

Falls ihr den Titel sowieso spielt und euch für das Vorbestellen entschieden habt, bekommt ihr bei den meisten Händlern unter anderem eine Preisgarantie. Speziellere Vorbestellerboni sind nicht geplant.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes vorbestellen bei diesen Händlern

Vorbestellen und zum Launch kaufen lässt sich das Spiel bei den nachfolgenden Händlern. Amazon, Saturn, MediaMarkt und Otto haben es schon jetzt im Sortiment.

Was beinhaltet die Special Edition? Außerdem gibt es eine Special Edition zum Spiel, die mit einigen Extras aufgewertet wird. Sie liegt im Schnitt bei 99,99 Euro. Ihr zahlt für die Extras also ein wenig drauf.

Die Special Edition des Spiels enthält:

Das Hauptspiel Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Fire Emblem Warriors: Three Hopes Ein Artbook zum Spiel

zum Spiel 5 einzelne Acryl-Figuren

Eine Karte der Welt Fódlan

der Welt Fódlan Charakter-Postkarten

© Koei Tecmo Games/Nintendo

Was ist Fire Emblem Warriors: Three Hopes?

In „Emblem Warriors: Three Hopes“ enthüllen wir das Schicksal dreier Mächte und ihr ahnt es sicherlich bereits. Das Spiel ist in derselben Welt angesiedelt wie Fire Emble: Three Houses. Es gibt drei verschiedene Pfade, die ihr bestreiten könnt.

Drei Länder spielen eine große Rolle, die in der Welt von Fódlan regieren. Shez ist ein Söldner und sogleich der Protagonist des Spiels, der auf weitere Charaktere im Laufe der Handlung trifft. Shez und seine Freunde stellen sich dem Bleichen Dämon, über dessen Ausgang ihr entscheidet.

Ein Hub, das sogenannte Feldlager dient als Kommandozentrale. Hier kannst du ein Training absolvieren, leckeres Essen verköstigen und Shez und seine Verbündeten aufwerten, in dem ihr zum Beispiel neue Skills freischaltet.

In „Fire Emblem Warriors: Three Hopes“ müsst ihr wie gewohnt taktisch vorgehen und Befehle in Echtzeit aussprechen. Einige Elemente wie die Adjutanten wurden direkt aus „Fire Emblem: Three Hopes“ übernommen, mit denen ihr Spezialangriffe ausführen könnt. Außerdem spielen die Klassen eine Rolle, die ihr euren Gefährten frei zuordnen könnt. Fans von Taktikspielen und Hobbystrategen dürften auf ihre Kosten kommen.

„Fire Emblem Warriors: Three Hopes“ erscheint am 24. Juni 2022 exklusiv für die Nintendo Switch.