Alle 7x Waffen von Barret in der Liste – Final Fantasy 7 Rebirth

In Final Fantasy 7 Rebirth gibt es sehr viele Schießeisen, die wir für einen ganz bestimmten, schießwütigen Charakter finden können. Ihr habt richtig geraten. Es ist Barret und in diesem Guide erfahrt ihr alles über das Arsenal von Barret.

Welche Waffe führt Barret? Der gute Barret hat seinen Arm verloren und deshalb trägt er eine Art Waffenprothese an seinem rechten Arm. Das können in der Praxis verschiedene Waffen sein, angefangen bei einem Gatling Gewehr bis hin zu einer Panzerfaust.

Bedenkt, dass ihr die jeweilige Waffenfertigkeit über die Geschicklichkeitsboni dauerhaft erlernen könnt. Das hat den Vorteil, dass ihr die Waffe ablegen könnt und immer noch auf diese Fähigkeit zugreifen könnt. Ein Must-have bei jeder einzelnen Waffe!

Barrets Waffen: Gatling Gewehr

Beschreibung: „Ein speziell für den Kampf gegen Shinra modifizierter Gewehrarm, der seinem Träger seit vielen Jahren treue Dienste erweist.“

Fähigkeit: Schockschuss – Der Schockschuss wandelt alle ATB-Balken in einen mächtigen Schuss um, der großes Schockpotenzial hat. Das gilt auch für die Erweiterung des ATB-Balkens auf 3x ATB-Balken. Je mehr ATB-Kraft, desto stärker die Attacke.

Wie kann ich die Waffe meistern? Ihr müsst eure Feinde mit diesem Schockschuss in den Schockzustand versetzen. Am besten erst dann einsetzen, wenn die Schockleiste schon gut gefüllt ist.

Fundort von Gatling Gewehr: Das Gatling Gewehr trägt Barret zu Beginn des Spiels. Die Waffe zählt also zur Startausrüstung der Gruppe.

Gatling Gewehr. © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Barrets Waffen: Großkaliber

Beschreibung: „Ein Gewehrarm, der aus einer Waffe der ehemaligen Republik gefertigt wurde.“

Fähigkeit: Extramagazin – Barret lädt spezielle Munition in die Waffe, die normale Angriffe und den Feuerstoß stärker macht und beides mit Schockpotenzial versieht.

Wie kann ich die Waffe meistern? Diese Fähigkeit ist schnell gemeistert. Ihr müsst lediglich 20x Spezialgeschosse abfeuern. Es befinden sich 60x Spezialgeschosse im Lauf, wenn ihr ein Extramagazin einsetzt.

Fundort von Großkaliber: Diese Waffe findet ihr in einer Truhe im Sumpfgebiet der Grasland-Region. Reist vom Verlassenen Hafen aus gen Süden, wenn das in der Storyline möglich ist. Ihr könnt sie also während Kapitel 2 finden.

Großkaliber. © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Barrets Waffen: Feindeswerfer

Beschreibung: „Eine schwere Schusswaffe mit mehreren Läufen, die den Gegner wie ein Sieb durchlöchert.“

Fähigkeit: Avalanche-Credo – Avalanche-Credo macht Barret zum Tank der Gruppe, der sämtlichen Schaden auf sich zieht. Die Fähigkeit erhöht sein TP-Maximum und teilt die TP mit verwundeten Gefährten.

Wie kann ich die Waffe meistern? Aktiviert Avalanche-Credo und lasst ein anderes Teammitglied Schaden erleiden, sodass Barret den Schaden auf sich zieht.

Fundort von Feindeswerfer: Den Feindeswerfer versteckt sich in einer Truhe, die ihr in den Kohleminen in Kapitel 7 findet. Betretet die unterste Ebene der Mine beim Kontrollturm auf Ebene 1F (vor dem Bosskampf).

Feindeswerfer. © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Barrets Waffen: Vulkankanone

Beschreibung: „Eine Schusswaffe mit drei beglichen Läufen, die die Feuerkraft deutlich erhöht.“

Fähigkeit: Energiehaken – Der Energiehaken wirft einen Gegner vom Boden aus in die Luft. Während der Attacke führt Barret einmal den Zusatzeffekt: Nachladen aus.

Wie kann ich die Waffe meistern? Ihr müsst diese Fähigkeit einsetzen, wenn Nachladen fast ganz aufgeladen ist. Wenn ihr die Leiste mit Energiehaken dann ganz auffüllt, sodass Feuerstoß wieder eingesetzt werden kann, erhaltet ihr einen Geschicklichkeitsbonus.

Fundort von Vulkankanone: Die Vulkankanone findet ihr in einer Truhe in der Wüste von Corel. Nach dem Start von Kapitel 8 werdet ihr automatisch in die Schrottplatz-Gefängniszelle geführt, wo ihr die Truhe am nordöstlichen Ende findet.

Vulkankanone. © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Barrets Waffen: Fafnir

Beschreibung: „Ein extravaganter Gewehrarm, der von einem exzentrischen Waffenschmied angefertigt wurde.“

Fähigkeit: Approximationsschuss – Der Annäherungsschuss bündelt sämtliche Kräfte und entlädt sich dann mit einem lauten Nahkampfknall. Ihr könnt die gesamte ATB-Leiste einbeziehen und das gilt auch für 3x ATB-Balken, weshalb diese Attacke zu den stärksten Angriffen von Barret zählt.

Wie kann ich die Waffe meistern? Ihr müsst die Gegner mit dieser Waffenfertigkeit ausschalten. Idealerweise setzt ihr sie ein, wenn sie nur noch wenige Trefferpunkte haben.

Fundort von Fafnir: Fafnir findet ihr in der Gongaga-Region bei einem Waffenschmied ab Kapitel 9. Ihr müsst allerdings eine spezielle Nebenmission absolvieren, damit sie der Waffenschmied für euch baut. Alle Infos zu dieser Nebenmission findet ihr hier im Fafnir-Guide.

Fafnir. © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Barrets Waffen: Panzerfaust aka Bazooka

Beschreibung: „Eine verfluchte Schusswaffe, die den Groll eines vergessenen Volkes in sich trägt.“

Fähigkeit: Bebende Erde – Barret schlägt mit seiner Faust einmal richtig fest auf den Boden und schleudert so alle Gegner im Umkreis in die Luft.

Wie kann ich die Waffe meistern? Der Geschicklichkeitsbonus wird nur getriggert, wenn ihr mindestens 2x Gegner mit dieser Attacke trefft und sie in die Luft schleudert.

Fundort von Panzerfaust: Die verfluchte Bazooka findet ihr in einer Truhe in der südwestlichen Ecke am Tor der Wut (Kammer des Opfers) in der Höhle der Gi. Ihr könnt diese Waffe erst finden, wenn ihr mit Red XIII und Barret zur Höhle der Gi in Kapitel 10 aufgebrochen seid. Ihr kommt nach dem Abschnitt in Cosmo Canyon am Tor der Wut vorbei.

Panzerfaust. © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Barrets Waffen: Schrei des Planeten

Beschreibung: „Ein Gewehrarm, in dem die Macht des Planeten eingeschlossen ist. Er kann selbst dem Schicksal trotzen.“

Fähigkeit: Befreiung des Geistes – Diese Fähigkeit erhöht die ATB-Aufladungsrate (ähnlich wie Hast) sehr stark. Doch ihr könnt Befreiung des Geistes nur einmal pro Kampf einsetzen.

Wie kann ich die Waffe meistern? Nach der Aktivierung müsst ihr 2x ganze ATB-Einheiten aufladen, um einen Geschicklichkeitsbonus zu erhalten.

Fundort von Schrei des Planeten: Die letzte Waffe von Barret findet ihr in Kapitel 13, wenn ihr den Tempel des Alten Volkes betreten habt. Sie versteckt sich im Korridor der Katastrophe (Halle des Lebens: Erste Ebene).

Schrei des Planeten. © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

