Alle 5x Lebensessenzen des Planeten finden in Cosmo Canyon – Final Fantasy 7 Rebirth

In Final Fantasy 7 Rebirth gibt es nach dem Abschluss der Hauptmission in Cosmo Canyon eine sehr spezielle Nebenmission, die uns auf die Suche nach mehreren geheimen Lebensessenzen schickt, an denen wir eine Messung der Makowellen durchführen sollen.

Nur wo verstecken sich diese Lebensessenzen des Planeten? Die Aufzeichnungen von Opa Bugenhagen könnten nicht nutzloser sein – der Wille beim Zeichnen war scheinbar da, doch es reicht oft nicht.

Aber keine Sorge, wenn ihr diese Essenzen nicht sofort auffinden könnt. In diesem Guide erfahrt ihr die gesuchten Plätze und wo sich die Lebensessenzen des Planeten versteckt halten.

Die Lebensessenz des Planeten in Cosmo Canyon

Eine wichtige Sache vorab: Es bringt nichts, einfach zu irgendeiner Lebensessenz zu laufen. Wir müssen sie in chronologischer Reihenfolge abarbeiten. Und ebenso wenig bringt es etwas, die verschlossenen Tore schon vor dem Ende der Hauptmission in Cosmo Canyon öffnen zu wollen. Das geht nicht, da die Nebenmission erst nach dem Gi-Abstecher getriggert wird.

Wie sehen die Tore aus?

Die geheimen Lebensessenzen, die sich am Ende eures Fortschritts in Cosmo Canyon auftun, sind nämlich allesamt von verschlossenen Toren umgeben. Diese Tore könnt ihr im Laufe eures Abenteuers durch Cosmo Canyon nicht passieren.

Wie sehen diese Tore aus? Das Gute ist, dass ihr diese Tore zumeist schon aus der Entfernung seht. Sie sind recht markant, aus Holz und haben eine grüne Lackierung. Und bei fast allen Essenzen tummeln sich gerade ein paar Monster vor den Toren, die die gleiche Idee haben und an die Essenz heranmöchten.

Haltet also unbedingt nach diesen großen Holztoren Ausschau, die genauso aussehen wie auf dem obigen Bild, wenn ihr euch gerade auf der Suche befindet.

Alle 5x Lebensessenzen des Planeten: Fundorte

Hier auf unserer Karte seht ihr alle 5x Fundorte, die ihr in chronologischer Reihenfolge ablaufen müsst. Schaltet dann jeweils die Monster aus und sprecht mit Bugenhagen, um die Mission weiter voranzutreiben.

Im Endeffekt ist die Mission ganz gut machbar. Doch die Zeichnungen von Bugenhagen lassen wirklich zu wünschen übrig, weshalb die eine oder andere Essenz eher schwer zu finden ist. Doch mit unserer Lösungskarte solltet ihr keine Probleme haben, da alle Tore ganz einfach zu erreichen sind.

