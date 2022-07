FIFA 23: Hier könnt ihr den letzten Teil der FIFA-Reihe vorbestellen – Preorder-Guide

FIFA ist weiterhin eine der beliebtesten Sportsimulationen auf dem Markt. Mit dem Ableger für 2023 geht allerdings eine Ära zu Ende. Nachdem FIFA 23 auf dem Markt erschienen ist, endet die Zusammenarbeit von FIFA und Electronic Arts. Was danach kommt, bleibt abzuwarten. Hier soll es aber erstmal darum gehen, wo ihr FIFA 23 vorbestellen könnt und welche Editionen es gibt.

Hier könnt ihr FIFA 23 vorbestellen

„FIFA 23“ in der Standard Version gibt es bei allen gängigen Händlern zu kaufen. Preislich kommt es hier darauf an, für welche Plattform ihr das Spiel erwerben wollt. Die Preise liegen zwischen 39,99 Euro für Nintendo Switch und 79,99 Euro für die Versionen der Current-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Für die PC-Version zahlt ihr 69,99 Euro.

In der Ultimate Version erhaltet ihr zudem einige Goodies wie FIFA Points, 72 Stunden Vorabzugriff und verschiedene Items. Vorbesteller bekommen sowohl bei der Standard Edition als auch bei der Ultimate Edition zusätzliche Inhalte wie Leih-Items und Leihspielerwahlen für mehrere Spiele.

Auf Amazon habt ihr zudem die Möglichkeit ein Bundle zu kaufen, mit dem ihr das Spiel erhaltet sowie PSN-Guthaben im Wert von 1050 FIFA-Points. Das Bundle kostet für PS5 89,98 Euro und für PS4 79,98 Euro.

FIFA 23 wird letztes FIFA: EA und FIFA gehen getrennte Wege

Was ist FIFA 23?

Mit „FIFA 23“ kommt ein weiterer Teil der Fußballsimulation von EA und FIFA auf den Markt. Der Nachfolger von FIFA 22 erscheint am 30. September 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC. Mit diesem Teil wird die FIFA-Reihe enden. Mitte dieses Jahres haben FIFA und EA angekündigt ihre Zusammenarbeit zu beenden. EA will mit EA Sports FC eine eigene Simulation auf den Markt bringen. Näheres dazu ist allerdings noch nicht bekannt.