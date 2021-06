Far Cry 7: Nächster Teil soll „radikal anders“ werden

Obwohl der sechste Teil des „Far Cry“-Franchises erst am 7. Oktober 2021 die Regale der Elektronikläden bestücken wird, kursieren jetzt schon erste Infos zum Nachfolger „Far Cry 7“. Dass der irgendwann kommen wird, ist beim Erfolg von Ubisofts Ego-Shooter-Reihe wohl offensichtlich. Inwiefern der siebte Teil aber der Tradition der Vorgänger folgen wird, scheint nun fraglich.

„Far Cry 7“ könnte vollkommen anders werden als die Vorgänger

Das deutete jedenfalls der renommierte Videospieljournalist Jason Schreier an. In der letzten Folge des Podcasts Triple Click sprach Schreier kurz über die „Far Cry“-Reihe mit Blick auf den sechsten Teil, der bei der E3 weiter vorgestellt wurde. Dabei verriet Schreier, dass er einige Gerüchte gehört habe, wo Ubisoft in Zukunft mit dem Franchise hinwill. „Far Cry 7“ könne demnach sehr viel einzigartiger werden:

„Von dem was ich gehört habe, wenn ich mich richtig erinnere, wollen sie in eine radikal andere Richtung gehen für den „Far Cry“-Teil nach Far Cry 6“, sagte Schreier.

Was genau das bedeuten könnte, verriet der bekannte Videospieljournalist aber nicht. Schon in der Vergangenheit hat sich Jason Schreier aufgrund der akkuraten Insider-Infos aus der Branche einen Namen gemacht.

Auch im Fall von „Far Cry 7“ könnte Schreier also Recht behalten. Mit Blick auf die bislang formelhafte Natur der Reihe bleibt es aber auf jeden Fall spannend, welche radikalen Veränderungen der nächste Teil durchmachen könnte. Trotz kleiner Neuerungen waren die bisherigen Titel ihrem Kern schließlich treu geblieben.

Was haltet ihr von der Info, dass der siebte Teil mit der Formel der Reihe brechen könnte? Oder freut ihr euch erstmal auf „Far Cry 6″ im Oktober?