Elden Ring: Schilflandrüstung – So findet ihr die komplette Samurai Rüstung (Lösung)

Wer die Klasse des Samurai spielt, kommt selten einfach an dieses begehrte Rüstungsset, denn sie gehört zum Startequipment. Alle anderen Samurai in spe müssen die Region Caelid aufsuchen. Am nördlichsten Punkt dieses Gebiets findet ihr den abgeschiedenen Händler , der euch das komplette Set für 4.500 Runen verkauft.

Doch wer als Krieger beziehungsweise Kriegerin des Ostens in die Schlacht gegen Halbgötter und andere Monstrositäten ziehen will, möchte sich vielleicht auch entsprechend kleiden und gerade Samurai haben da besonders hohe Ansprüche. Denn erst mit dem kompletten Schilfland-Set seht ihr auch aus wie ein stolzes Mitglied des japanischen Kriegerstandes .

Das Action-Rollenspiel Elden Ring von From Software ist einer dieser Titel, in denen Spieler*innen ihrer Fantasie freien Lauf lassen können. Ob Vagabund, Krieger, Held, Bandit oder Astrologe, jeder kann in der Welt der Erdbaums zu wahrer Größe finden. Da bilden selbst die Samurai keine Ausnahme, die hier eine spielbare Klasse darstellen.

