Elden Ring: Das sind die verschiedenen Klassen

Wie bereits in den Dark Souls-Spielen entscheidet ihr euch auch zu Beginn von Elden Ring für eine von zehn Klassen, mit der ihr starten wollt. Welche das sind und was für Fähigkeiten diese mit sich bringen, haben wir für euch in diesem Beitrag zusammengefasst.

Elden Ring: Was bewirken die unterschiedlichen Klassen?

Die erfahrenen Spieler*innen unter euch werden mit diesem System bereits vertraut sein. Falls ihr zum ersten Mal einen Titel des Entwicklerstudios From Software spielt, stellt euch die Entscheidung vermutlich vor die Frage, was ihr am besten wählen sollt.

Die Klasse legt lediglich fest, mit welchen Attributen und Ausrüstungsgegenständen ihr ins Abenteuer startet.

Dementsprechend könnt ihr euch durch die Charakterwahl den Start von „Elden Ring“ entweder erleichtern oder erschweren. Schaut euch deshalb in Ruhe die Werte an und überlegt, ob euch beispielsweise eine größere Lebensleiste oder mehr Stärke wichtig ist. Im Verlauf des Spiels lässt sich eure Ausrichtung beliebig verändern, in dem ihr eure Seelen in die Attribute investiert, die euch am meisten zusagen.

Um euch euren Weg durch das Zwischenland zu bahnen, könnt ihr euch am Anfang zwischen folgenden Klassen entscheiden:

Bekenner : Er spioniert für den Klerus und eignet sich gleichermaßen für Beschwörungen und den Schwertkampf.

: Er spioniert für den Klerus und eignet sich gleichermaßen für Beschwörungen und den Schwertkampf. Samurai : Wie man es bereits aus anderen Spielen kennt, kann dieser Krieger am besten mit Katana und Bogen umgehen.

: Wie man es bereits aus anderen Spielen kennt, kann dieser Krieger am besten mit Katana und Bogen umgehen. Astrologe : Dieser Gelehrte befasst sich mit dem Sternenhimmel und kennt sich mit Schimmersteinzauberei aus.

: Dieser Gelehrte befasst sich mit dem Sternenhimmel und kennt sich mit Schimmersteinzauberei aus. Bandit : Er bevorzugt den Fernkampf und zielt mit seinem Bogen auf die Schwachstellen der Gegner.

: Er bevorzugt den Fernkampf und zielt mit seinem Bogen auf die Schwachstellen der Gegner. Vagabund : Ein verbannter Ritter, der eine starke Rüstung besitzt.

: Ein verbannter Ritter, der eine starke Rüstung besitzt. Krieger : Durch die Verwendung von zwei Waffen besitzt der Krieger eine außergewöhnliche Kampftechnik.

: Durch die Verwendung von zwei Waffen besitzt der Krieger eine außergewöhnliche Kampftechnik. Held : Er ist der Nachkomme eines Ödland-Häuptlings und bevorzugt eine Streitaxt.

: Er ist der Nachkomme eines Ödland-Häuptlings und bevorzugt eine Streitaxt. Gefangener : Befasste sich vor seiner Gefangenschaft mit der Schimmersteinzauberei, nun wird sein Kopf von einer Eisenmaske bedeckt.

: Befasste sich vor seiner Gefangenschaft mit der Schimmersteinzauberei, nun wird sein Kopf von einer Eisenmaske bedeckt. Prophet : Er setzt auf Beschwörungen, trägt aber auch Waffe und Schild bei sich.

: Er setzt auf Beschwörungen, trägt aber auch Waffe und Schild bei sich. Wretch: Diese arme Seele sorgt für eine Extraportion an Herausforderung, da sie keine nennenswerten Attribute oder Gegenstände besitzt.

Die letzte Klasse solltet ihr also nur wählen, wenn ihr bereits Erfahrung habt und es euch zutraut, dem Spiel so gegenüberzutreten, wie From Software euch schuf. Wenn ihr eure Souls-Karriere jetzt erst beginnt, schaut euch doch mal unsere Einsteigertipps an.

Durchblick im Charakterchaos

Wenn ihr bereits am Network Test teilgenommen habt, seid ihr vielleicht etwas verwirrt – zurecht. Denn die Klassen wurden nicht eins zu eins ins fertige Spiel übertragen. Den blutigen Wolf, verzauberten Ritter sowie den Champion werdet ihr nicht wiederfinden, allerdings ähneln ein paar der neuen Klassen ihren Vorgängern.

Die Wahl hängt also größtenteils von eurem Spielstil und davon ab, wie schwer ihr es bereits am Anfang haben wollt. Sobald „Elden Ring“ nächste Woche dann erscheint, wird sich auch herauskristallisieren, was die besten Builds sind. In der finalen Preview hat sich bereits gezeigt, dass wir ein sehr gutes Game erwarten dürfen.