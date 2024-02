Elden Ring: Ein einziges Secret wurde laut Miyazaki bislang noch nicht entdeckt!

Nachdem Elden Ring-Entwickler From Software vor Kurzem die Erweiterung Shadow of the Erdtree mit einem Trailer offiziell ankündigt hat, warten Fans aktuell gespannt auf den DLC, der im Sommer dieses Jahres erscheinen soll.

Im Zuge der Ankündigung sprachen die Kollegen von IGN mit Hidetaka Miyazaki, dem Director von „Elden Ring“. Dieser verriet in dem Interview, dass Spieler in dem Rollenspiel rund zwei Jahre nach Release so gut wie alles entdeckt hätten – fast!

Elden Ring: Ein letztes Geheimnis wartet noch auf seine Entdeckung!

Denn offenbar könnte es noch eine kleine Sache geben, die bislang unentdeckt geblieben ist. In dem Gespräch serviert uns Miyazaki zwar einige Hinweise dazu, allerdings sind diese recht kryptisch formuliert.

„Für mich persönlich gibt es ein kleines Element, von dem ich glaube, dass es noch nicht entdeckt wurde. Also, ob das der Interpretation des Benutzers überlassen ist oder ob es einfach weitere Untersuchungen und Spielen bedarf, darauf freue ich mich.“ Aber er fügt hinzu: „Ich denke, es ist eine Frage des Wann und nicht des Ob, aber es könnte noch etwas Kleines fehlen.“

Da die Community in den vergangenen Jahren die riesige Spielwelt tatsächlich sehr akribisch nach allen möglichen Geheimnissen abgegrast hat und Miyazaki sogar bestätigt hat, dass dabei alle Orte und Gegenstände entdeckt wurden, handelt es sich bei dem offenen Secret recht wahrscheinlich eher um ein bislang noch gut verstecktes Details innerhalb der Lore des Rollenspiels.

Aber gerade die kryptischen Aussagen des Directors machen die ganze Angelegenheit noch einmal deutlich interessanter, da sich hinter seinen Worten im Grunde alles mögliche verbergen kann.

Was könnte das „letzte Geheimnis“ in „Elden Ring“ sein? Schreibt uns eure Vermutungen gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.

Die erste und zugleich letzte Erweiterung zu „Elden Ring“ namens Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni 2024 für die verschiedenen Plattformen, auf denen bereits das Hauptspiel erschienen ist.

