Seit der Ankündigung des Horror-Parcours-Games Dying Light 2 auf der E3 2018 wurde es zusehends stiller um den Titel. Bald sollen sich Fans jedoch auf einige neue Informationen zum Titel freuen dürfen, auch wenn jüngst ein langjähriger Mitarbeiter von Entwicklerstudio Techland das Unternehmen verlassen hat.

Dying Light 2: Fans dürfen sich auf spannende Details freuen

Hierbei handelt es sich um Paweł Selinger, der als Autor sowie Art Designer an „Dying Light 2“ mitwirkte und nun nach 22 Jahren die Firma verließ. Laut einer offiziellen Mitteilung müssten sich Fans jedoch, wie unter anderem VG247 berichtet, keine Sorgen um die weiteren Arbeiten am Spiel machen. Selinger habe den Titel zwar „von Anfang an“ geprägt, allerdings seien seine Aufgaben im narrativen Bereich bereits im Oktober 2020 an Piotr Szymanek übergeben worden.

Die Funkstille zu „Dying Light 2“ soll bald vorbei sein (© Techland)

Des Weiteren heißt es in besagter Nachricht, Techland wolle schon bald „aufregende Neuigkeiten“ zu „Dying Light 2“ enthüllen. Worauf sich die wartenden Fans dabei genau freuen dürfen, verrieten die Verantwortlichen allerdings nicht. Ursprünglich sollte das Spiel bereits 2020 erscheinen, wurde dann jedoch verschoben.

In den letzten Monaten kamen immer wieder Gerüchte auf, die von Problemen während der Produktion des Spiels berichteten (via Wccftech). Offiziell dementierte Techland diese Meldungen bisher jedoch und versicherte, die Arbeiten würden gut voranschreiten.

Gegenwärtig hat „Dying Light 2“, das sich für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC in Entwicklung befindet, keinen genauen Veröffentlichungstermin.