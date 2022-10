Dune 2 erscheint 2 Wochen früher: Das ist das neue Datum

Nachdem Filme immer wieder verschoben werden müssen, weil die Produktion länger dauert als gedacht, haben wir für Dune 2 eine gute Nachricht: Warner Bros. hat angekündigt, dass der Film nun zwei Wochen früher in den Kinos starten soll.

Auf welches Datum der Film verschoben wurde und alle weiteren Infos, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Dune 2: Kinostart jetzt 14 Tage früher

Der erste Teil der Dune-Filme ist bei den Fans sehr gut angekommen. Viele haben sich schnell die Frage gestellt, wann der zweite Teil erscheinen wird. Geplant war ein Release im Herbst 2023, genauer am 17. November 2023. Die gute Nachricht: Die Deadline kann eingehalten werden. Die noch bessere: Sie kann sogar um weitere zwei Wochen nach vorne geschoben werden.

Der Kinostart von „Dune 2“ wurde auf den 3. November 2023 verschoben. Das ist der ursprüngliche Releasetermin von Marvel Studios neuem Film „Blade“. Der wurde nur wenige Stunden vorher auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben. Dune 2 scheint so weit zu sein, dass sie die zwei Wochen ohne Probleme entbehren können.

Worum geht es in Dune 2?

Der zweite Teil basiert ebenfalls auf dem 1965 erschienen ersten Buch der Reihe. Frank Herbert schrieb die Dune-Reihe, die Vorbild für bisher zwei Kinofilme ist. Ebenso wie die Geschehnisse im ersten Roman schließt auch die Geschichte von „Dune 2“ direkt an den ersten Film an.

Am Ende des ersten Films musste Paul Atreides (Timothée Chalamet) mit seiner Mutter fliehen. Sie wurden von den Fremen aufgenommen und finden dort Schutz.

Es deutete sich bereits ein Liebesbeziehung zwischen Paul und dem Fremenmädchen Chani (Zendaya) an. Diese wird im zweiten Teil eine wichtige Rolle spielen, wenn sich die Filme weiterhin an dem Roman orientieren. Weitere Infos zu „Dune 2“ findet ihr hier in unserer Zusammenfassung.