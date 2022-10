Mit dem kürzlich erschienenen Dragon Ball: The Breakers wagt sich der altehrwürdige Anime-Hit auf neues Terrain vor. Erstmals könnt ihr euch in ein asymmetrisches Multiplayer-Game in dem von Akira Toriyama geschaffenen Universum stürzen. Wir verraten euch in unserer Übersicht, was euch erwartet.

Für welche Plattformen ist Dragon Ball: The Breakers verfügbar?

„Dragon Ball: The Breakers“ wurde am 14. Oktober 2022 für PlayStation 4, Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) veröffentlicht. Über die Abwärtskompatibilität der Konsolen könnt ihr den Titel auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S spielen.

Worum geht es in Dragon Ball: The Breakers und wie funktioniert das Spiel?

Die Handlung des Spiels ist lose mit der Story von Dragon Ball Xenoverse 2 verbunden. Grob gesagt sind merkwürdige Zeitphänomene, sogenannte Zeitsaume, aufgetaucht, in denen die Dinge außer Kontrolle zu geraten drohen. Mittendrin sind diesmal normale Zivilisten ohne irgendwelche nennenswerten Superkräfte. Bedroht werden sie von bekannten Bösewichten wie Freezer, Cell oder auch Majin Boo.

Die Zivilisten müssen sich gut verstecken © Bandai Namco Entertainment

An einer Runde nehmen insgesamt acht Spieler*innen teil: Sieben von ihnen sind Zivilisten, deren Ziel es ist, dem Zeitsaum mit einer Superzeitmaschine zu entkommen. Um diese Aufgabe abschließen zu können, müssen sie geschickt zusammenarbeiten und sich auf kleine Hilfsgegenstände verlassen. Außerdem können sie kurzzeitig Power-Ups einsetzen, um so gegen die Schurken zu kämpfen.

Der achte Spieler beziehungsweise die achte Spielerin schlüpft in die Rolle des Räubers. Er/Sie übernimmt somit die Kontrolle über einen der zuvor erwähnten Schurken. Diese sind den Zivilisten aufgrund ihrer gewaltigen Kräfte natürlich deutlich überlegen. Freezer & Co. können neue Formen erlangen, Teile der Karte zerstören und so versuchen, die Flucht ihrer Gegenspieler*innen zu verhindern.

Hab Dich! Räuber Cell hat einen Zivilisten gefunden © Bandai Namco Entertainment

Bei „Dragon Ball: The Breakers“ handelt es sich somit gewissermaßen um ein Dead by Daylight im Universum von Son-Goku, Vegeta & Co., nur dass die mächtigen Helden diesmal eher kleine Rollen spielen. Auf Crossplay zwischen den Plattformen müsst ihr übrigens verzichten (via Siliconera).

Wie steht es um neue Inhalte für Dragon Ball: The Breakers?

Falls ihr bereits Gefallen an den asymmetrischen Multiplayer-Schlachten des Titels gefunden haben solltet, dürft ihr euch übrigens auf Nachschub freuen. Bandai Namco Entertainment möchte den Titel weiterhin mit neuen Inhalten versorgen und eine Season 2 wurde schon bestätigt.

Ausgehend vom Teaser-Bild am Ende des Launch-Trailers zu „Dragon Ball: The Breakers“ scheinen die Zivilisten unter anderem vor Räuber Vegeta in seiner Weraffen-Form fliehen zu müssen. Wann Season 2 veröffentlicht werden wird, ist aktuell noch unklar.