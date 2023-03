Dr. Stone Staffel 3: Termin bekannt, Trailer verrät Inhalt

Der Anime Dr. Stone hat sich in der Vergangenheit großer Beliebtheit erfreut. In einem weiteren Artikel haben wir euch bereits fünf Gründe aufgelistet, wieso ihr den Anime-Hit keinesfalls verpassen solltet. Die Verantwortlichen hatten bereits verraten, dass Staffel 3 im Frühjahr 2023 starten wird.

Der Streamingdienst Crunchyroll verrät weitere Details zum Anime und welchen Tag sich Fans von „Dr. Stone” jetzt schon einmal rot im Kalender markieren sollten.

Dr. Stone: Staffel 3 kommt im April

Wann beginnt die 3. Staffel? „Dr. Stone” geht am 6. April 2023 um 16:30 Uhr in die dritte Runde. Staffel 3 wird in zwei Teile aufgesplittet, wobei wir uns auf die zweite Hälfte noch etwas gedulden müssen. Den Anime wird es im Simulcast auf Crunchyroll geben.

In einem passenden Trailer erhalten wir bereits vor der Premiere des Animes einen Blick darauf, was in der dritten Staffel passieren wird.

Die dritte Staffel trägt den Titel New World. Alle Folgen werden wieder mit deutscher Synchronisation zu sehen sein. Die Sprecher und Sprecherinnen aus den ersten beiden Staffeln bleiben auch in der dritten Staffel erhalten.

Worum geht es? In der dritten Staffel haben Senku und seine Kameraden die Stone Wars hinter sich gelassen. Die einstigen Mitglieder des Tsukasa-Imperiums bilden eine Allianz mit dem Wissenschafts-Königreich und wollen ein Schiff bauen, um über den Ozean zu segeln.

Die Charaktere versprechen sich von der Reise, Antworten auf das Geheimnis der globalen Versteinerung zu finden. Um das Schiff zu bauen, müssen sie die benötigten Rohstoffe finden und die wissenschaftlichen Entwicklungen vorantreiben.

Doch es wird nicht nur altbekannte, sondern auch neue Charaktere geben. So trifft Senku beispielsweise auf die blondhaarige, junge Frau namens Francois. Im japanischen Original wird sie von der Stimme von Aerith aus Final Fantasy VII: Advent Children gesprochen.