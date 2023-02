Vermutlich wird es in der Serie also darum gehen, dass sich Haru um diverse Pokémon kümmern wird. Im Teaser-Trailer ist bislang ein Enton zu sehen, das am Sandstrand entlangläuft. Welche Rolle es spielen wird, bleibt unklar.

Das Pokémon-Resort ist ein Ort aus Pokémon Sonne und Mond . Dabei handelt es sich um einen Inselkomplex in der Alola-Region , der als paradiesischer Ferienort dient. Dort landen alle Pokémon, die die Spieler*innen in ihren PC-Boxen ablegen. Die Inseln sind nach einzelnen Kategorien wie Fitness oder Spa eingeteilt.

Worum geht es in der Serie? Die Serie dreht sich um Concierge Haru . Sie arbeitet in einem Pokémon-Resort und kümmert sich um sämtliche Belange der Gäste. In einem kurzen Teaser-Trailer erhaschen wir einen Blick auf die junge Dame: Sie hat ihr rotes Haar zu einem Zopf gebunden und trägt ein karibisches Hemd, das sofort an Urlaub erinnert.

The Pokémon Company hatte mit dem Pokémon Day 2023 zahlreiche Neuankündigungen im Gepäck. So gibt es nicht nur neue Inhalte für bereits bestehende Pokémon -Spiele, auch im Filmsegment tut sich einiges. Während der Präsentation hat das Unternehmen eine Serie namens Die Pokémon-Concierge angekündigt, die einen ganz anderen Stil aufweist als der „Pokémon“-Anime.

Pokémon-Concierge ist ein brandneuer Stop-Motion-Anime, exklusiv bei Netflix

