Abenteuertagebuch in Diablo Immortal erhalten, welche Wege gibt es?

Das mobile Action-RPG Diablo Immortal wartet mit diversen Rätseln auf, die wir lösen müssen, um in der Geschichte voranzuschreiten. Während einige recht einfach zu lösen sind, wird es bei anderen schon etwas kniffliger.

In unserer heutigen Lösung verraten wir euch, was es eigentlich mit dem Thema Abenteuertagebuch auf sich hat.

Was bringt das Abenteuertagebuch in Diablo Immortal?

Beim Abenteuertagebuch (Adventure Journal) in „Diablo Immortal“ handelt es sich um einen wichtigen Gegenstand, den wir allerdings erst an einem bestimmten Punkt im Game erhalten.

Solch ein Item versteckt den Zugang zu Elite-Quests, die ihr auf jeden Fall angehen solltet, da sie eine Menge Loot und somit wertvolle Ausrüstung bringen. Es sind Multiphasen-Quests, die euch vor eine Reihe an Herausforderungen führt. Doch der Zeitaufwand lohnt sich mit Sicherheit.

Wenn ihr eines gefunden habt, könnt ihr es direkt eintauschen. Es ist quasi ein Verbrauchsgegenstand. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ihr ein neues Buch finden müsst, wenn ihr es verbraucht habt.

Hier findet ihr Taite © Blizzard/PlayCentral-Bildmontage

Wie erhalte ich ein Abenteuertagebuch?

Das allererste Abenteuertagebuch wird euch im Laufe der Reise geschenkt. Und zwar auf dem Level 60. Sprecht danach mit Taite (Taite the Adventure Seeker) im Südwesten von Westmark und der Rest ist dann Formsache.

Aber wenn ihr weitere Bücher finden möchtet, wird es da schon etwas schwieriger. Es gibt aktuell zwei zusätzliche Wege, sie zu finden.

Für den erfolgreichen Abschluss von Aufgaben und Meilensteinen im Kodex

Als Belohnung für das Erreichen von Paragon-Level: Ein Buch gibt es zum Beispiel auf dem Paragon-Level 30

Ihr könnt euch also daran machen, im Paragon-Level aufzusteigen, was natürlich nur ein indirektes Ziel darstellen kann. So wäre ein Blick in den Kodex als Primärziel wohl schon sinnvoller. Insgesamt gibt es also mehrere Wege, um ein Abenteuertagebuch zu erhalten. Doch so wirklich viele erhalten wir davon nicht im Spiel.

Wichtig: Zum derzeitigen Zeitpunkt können wir keine Adventure Journal im Spiel kaufen. Versucht es also gar nicht erst. Das und die Tatsache, dass es nur so wenige Wege fürs Farmen gibt, könnte sich aber mit zukünftigen Updates ändern.

Um ein mächtiger Abenteurer zu werden, könntet ihr zum Beispiel mit dem Einstieg in eine Fraktion beginnen. Schatten oder Unsterbliche? Alle Infos zu den Fraktionen findet ihr hier.

Diablo Immortal: Schatten vs. Unsterbliche – Wie kann ich ihnen beitreten? Alle Infos zu beiden Fraktionen – Tipps & Tricks