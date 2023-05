Bekennender Film- und Serien-Junkie. Gedanklich gerne in diversen Fantasiewelten unterweges. Süchtig nach allem, was magisch scheint. Begeisterte Gaming-Zuschauerin, inklusive klugen Sprüchen. Allen voran: Vollblut-Schreiberling und Hundemama.

Mit dem Saison-Konzept und dem jeweiligen Battle Pass soll das viel kritisierte Pay-to-Win vermieden werden. Mal sehen, wie gut diese Taktik funktioniert. „Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für den PC, Xbox One und Series X/S, sowie für PS4 und PS5 .

Die Quests werden jedoch erst nach Abschluss der Hauptkampagne zur Verfügung stehen. Deshalb sollte zumindest die Story so schnell wie möglich durchgespielt sein, um rechtzeitig zur ersten Season am Start zu sein.

Beginnend kurz nach dem Launch im Zeitraum Mitte/Ende Juli , soll das Spiel jährlich vier neue Seasons bekommen. Neben neuen Inhalten, will Blizzard auch „frische Konzepte und Ideen in die Welt von Sanktuario“ bringen.

Diablo 4 Hack 'n' Slash PC , PS4 , Xbox One , PS5 , Xbox Series X PUBLISHER Blizzard ENTWICKLER Blizzard INFOS NEWS GUIDES BILDER KAUFEN

BELIEBTE NEWS

Diablo 4: Blizzard äußert sich zu Post-Launch-Plänen

Hogwarts Legacy: Mit diesen gestrichenen Inhalten, hätte es noch besser werden können

Zelda könnte ihr eigenes Abenteuer bekommen

Alle Schreine in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (Fundorte)

So löst ihr die Rätsel im Natjo-yaha-Schrein von Zelda Tears of the Kingdom

Den Gutanbatji-Schrein in Zelda Tears of the Kingdom absolvieren – Rätsel gelöst

Den In-iza-Schrein in Zelda Tears of the Kingdom absolvieren, so geht’s

Uko-uho-Schrein in Zelda Tears of the Kingdom: So löst ihr das Rätsel

Sons of the Forest: Neuestes Update lässt Bauprofis aufatmen

Hogwarts Legacy: Release für Switch abermals verschoben